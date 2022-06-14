Жители Красноярского края могут оформить сельскую ипотеку под 3%.
На поддержку льготного кредитования выделена сумма 7 млрд рублей в Красноярском крае.
Решение принято в правительстве РФ — это значит, что жители Красноярского края смогут оформить сельскую ипотеку под 3%.
Россельхозбанк – оператор льготной программы, уже принял весной около 500 заявок от жителей региона, что говорит о популярности и востребованности данного предложения, — об этом сообщили в Минсельхозе края.
Действие программы распространяется на покупку земли, жилья в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек. Можно купить готовый дом или новую квартиру, а можно взять деньги на строительство.
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