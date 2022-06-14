Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.06
57,77
60,96
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Жители Красноярского края могут оформить сельскую ипотеку под 3%.

Жители Красноярского края могут оформить сельскую ипотеку под 3%.
Иллюстрация: moneyman.ru

На поддержку льготного кредитования выделена сумма 7 млрд рублей в Красноярском крае.

#НОВОСТИ

Решение принято в правительстве РФ — это значит, что жители Красноярского края смогут оформить сельскую ипотеку под 3%.

Россельхозбанк – оператор льготной программы, уже принял весной около 500 заявок от жителей региона, что говорит о популярности и востребованности данного предложения, — об этом сообщили в Минсельхозе края.

Действие программы распространяется на покупку земли, жилья в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек. Можно купить готовый дом или новую квартиру, а можно взять деньги на строительство.

 

Читайте далее

 

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Подробная программа «В центре Мира» на 11 и 12 июня 2022Подробная программа «В центре Мира» на 11 и 12 июня 2022
  • Красноярск на выходных ожидает жараКрасноярск на выходных ожидает жара
  • Красноярцам представят Всесибирский фестиваль национальных культурКрасноярцам представят Всесибирский фестиваль национальных культур
  • Программа «В центре Мира» на 12 июняПрограмма «В центре Мира» на 12 июня
  • «Аэрофлот» запустил очередную распродажу билетов из Красноярска«Аэрофлот» запустил очередную распродажу билетов из Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.