Жители Красноярского края могут оформить сельскую ипотеку под 3%.

На поддержку льготного кредитования выделена сумма 7 млрд рублей в Красноярском крае.

Решение принято в правительстве РФ — это значит, что жители Красноярского края смогут оформить сельскую ипотеку под 3%.

Россельхозбанк – оператор льготной программы, уже принял весной около 500 заявок от жителей региона, что говорит о популярности и востребованности данного предложения, — об этом сообщили в Минсельхозе края.

Действие программы распространяется на покупку земли, жилья в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек. Можно купить готовый дом или новую квартиру, а можно взять деньги на строительство.

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