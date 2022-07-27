Потребкредиты в Красноярском крае пошли в рост

После снижения ключевой ставки ЦБ этого следовало ожидать.

В июне 2022 года средний размер потребительского кредита в Красноярском крае составил 232,8 тыс. рублей, что на 21,4% больше, чем месяцем ранее. Об это сообщило Национальное бюро кредитных историй.

По данным НБКИ, в регионе выдавали самые большие займы подобного типа в Сибири и одно из самых больших по России (по этом параметру край занял 10 место по стране). Динамика же оказалась не самой впечатляющей. Так, в Кемеровской области потребкредиты прибавили в размере 26%, а в Удмуртии — 46,1%.

По стране же средний размер потребкредита вырос на 25,5% и составил 232,2 тыс. рублей.

После резкого снижения в марте-апреле 2022 года, средний чек потребкредита в последующие месяцы восстановился до уровня начала года. Причем это произошло на фоне существенного роста выдачи потребкредитов в апреле-июне, что объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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