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Потребкредиты в Красноярском крае пошли в рост

Потребкредиты в Красноярском крае пошли в рост
Иллюстрация: pixabay.com

После снижения ключевой ставки ЦБ этого следовало ожидать.

#НОВОСТИ
В июне 2022 года средний размер потребительского кредита в Красноярском крае составил 232,8 тыс. рублей, что на 21,4% больше, чем месяцем ранее. Об это сообщило Национальное бюро кредитных историй.
 
По данным НБКИ, в регионе выдавали самые большие займы подобного типа в Сибири и одно из самых больших по России (по этом параметру край занял 10 место по стране). Динамика же оказалась не самой впечатляющей. Так, в Кемеровской области потребкредиты прибавили в размере 26%, а в Удмуртии — 46,1%.
 
По стране же средний размер потребкредита вырос на 25,5% и составил 232,2 тыс. рублей.
После резкого снижения в марте-апреле 2022 года, средний чек потребкредита в последующие месяцы восстановился до уровня начала года. Причем это произошло на фоне существенного роста выдачи потребкредитов в апреле-июне, что объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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Подобная тенденция отмечается по всей России. Повлиял сезон, рубль и коррекция мартовского скачка цен.

Красноярцы недополучили больше половины потребкредитов

Подобная тенденция наблюдается по всей стране, но в целом она, пусть не намного, но ниже, чем в крае.

Риски до 90%: в Красноярске обсудили меры поддержки бизнеса

Корпорация МСП провела в центре «Мой бизнес» встречу с предпринимателями края, на которой обсудили реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Автор: Петр Савельев
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