Красноярцы недополучили больше половины потребкредитов

Подобная тенденция наблюдается по всей стране, но в целом она, пусть не намного, но ниже, чем в крае.

За пять месяцев 2022 года в Красноярском крае было выдано потребительских кредитов на 18,2 млрд рублей. Это на 54% меньше, чем за тот же срок в 2021-м, сообщило Национальное бюро кредитных историй.

По объемам выдачи займов подобного типа край оказался на 12 месте среди регионов России, а вот по степени снижения этого показателя — на третьем (среди 30 территорий, лидирующих по обемам потребкредитования).

В целом же по стране было выдано потребителских кредитов на 0,88 трлн рублей, что меньше прошлогоднего результата на 49,8%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает такое падение в этом сегменте с высокими ставками по кредитам, которые установились после повышения Центробанком ключевой ставки.

Начиная со второй половины апреля Банк России активно снижает ключевую ставку, что удешевляет и кредиты, и займы, но ситуация в розничном кредитовании все еще остается неустойчивой и зависимой от экономической ситуации в стране и мире. В этой связи банки пока продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан», — говорит он.

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