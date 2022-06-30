Риски до 90%: в Красноярске обсудили меры поддержки бизнеса

Корпорация МСП провела в центре «Мой бизнес» встречу с предпринимателями края, на которой обсудили реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса.

В рамках мероприятия бизнесменам напомнили об антикризисных мерах кредитования.

Так, например, предприниматели могут привлечь финансирование с использованием «зонтичного» механизма. Т.е., — 50% риска берет на себя Корпорация, а поручительство будет выдано в банке в момент получения кредита.

В этом году более 250 предпринимателей Красноярского края уже получили гарантии и поручительства Корпорации МСП на сумму более 2,4 млрд рублей.

Еще одна мера поддержка — льготные кредиты, по которым можно покрыть риски до 90%. В этом случае «зонтичный механизм» совмещается с поручительством регионального центра «Мой бизнес». Такой вариант доступен для молодых и начинающих предпринимателей.

Для всех остальных представителей малого и среднего бизнеса решено при таком совмещении повысить покрытие поручительств по кредитным обязательствам до 70 %.

Помогут представителям малого и среднего бизнеса и с расширением рынков сбыта.

Так, в этом году будет разработан специальный механизм «офсетных» договоров в рамках 223-ФЗ — теперь крупные заказчики смогут заключать долгосрочные договоры с малым и средним бизнесом, что гарантируем представителям МСП сбыт продукции.

Министр экономики и регионального развития края Анна Гарнец отметила, что власти рассматривают текущую экономическую ситуацию как время больших возможностей для края, поэтому работа над развитием системы мер поддержки «в дальнейшем будет носить еще более интенсивный характер».

«В течение лета будет сформирован очередной пакет региональных мер поддержки, который будет носить более стимулирующий и инвестиционный характер. Также мы понимаем, что для любого бизнеса основная мера поддержки — это стабильный и долгосрочный спрос. Поэтому в крае ведется работа над созданием новых форматов кооперации малых и средних компаний с крупным бизнесом», — отметила она.

Ранее DK.RU сообщал, что начинающим предпринимателям выделили на гранты 60 млн рублей. Их можно использовать для аренды и ремонта помещений, для приобретения оборудования и сырья, для оформления результатов интеллектуальной собственности.

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