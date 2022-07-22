Владельца красноярского кредитного кооператива отдадут под суд за хищение 116 млн рублей

Это были деньги почти двухсот человек, которые принесли их в компанию, оказавшуюся финансовой пирамидой.

Основатель кредитного потребительского кооператива «Фонд Сберегательных вложений», позже переименованного в «ИнвестСбер», престанет перед судом за мошенничество. Обвинительное заключение по соответствующему уголовному делу утвердила прокуратура Красноярского края.

В ходе следствия было установлено, что с 2014 по 2019 год владелец и руководитель кооператива похитил у жителей Красноярского края, Хакасии и Новосибирской области более 116 млн рублей, привлеченных под предлогом их эффективного использования для предоставления займов другим членам кооператива, но в итоге потратил по собственному усмотрению.

Как рассказали в прокуратуре, пайщикам обещали ставки до 34% годовых, но на деле КПК оказался обычной финансовой пирамидой. Пострадавшими признаны 191 человек.

Сейчас уголовное дело отправлено в Центральный районный суд Красноярска.

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