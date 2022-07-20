Сыну экс-губернатора Иркутской области грозит 10 лет колонии

Гособвинение считает, что десять лет колонии — справедливое наказание для Андрея Левченко, экс-депутата ЗС Иркутской области и сына бывшего губернатора региона.

Кроме Андрея Левченко обвиняемыми по делу о мошенничестве проходят еще четыре персоны — Олег Хамуляк, экс-гендиректор ООО «Звезда», его бывший заместитель Антон Рябикин, а также Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов.

Г-на Левченко обвиняют в картельном сговоре в рамках исполнения подрядов регионального фонда капремонта при поставке и замене лифтов в 2018…2019.

В прокуратуре считают, что подсудимые получили незаконный доход в размере порядка 1 млрд рублей.

В дополнение к 10 годам колонии общего режима, согласно по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество» и ч. 2 ст. 178 УК РФ «ограничение конкуренции», требует наложить на Андрея Левченко штраф в сумме 0,9 млн рублей.

Отец подсудимого, Сергей Левченко, бывший губернатор области, занимающий сейчас в Госдуме кресло депутата от КПРФ, назвал дело —

политически мотивированным».

Напомним, что Левченко-сын был задержан в 2020. Экс-депутат ЗС вину не признал.

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