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Красноярску дадут миллиард на троллейбусы и электробусы

Красноярску дадут миллиард на троллейбусы и электробусы
Иллюстрация: gortrans24.ru

Несколько меньше город получит на модернизацию печного отопления. Деньги будут выделять в течение двух лет.

#НОВОСТИ
На улучшение экологии Красноярск получит порядка 2 млрд рублей. Об этом премьер-министр Красноярского края Юрий Лапшин договорился с министром экологии РФ Константином Цыгановым, рассказали в региональном правительстве.
 
Деньги будут выделяться из федерального бюджета в течение двух лет. Потратят их на покупку нового электротранспорта и перевод частного сектора с угольного отопления на более экологичное.
 
Так, в 2022 году Красноярску дадут 443 млн рублей на приобретение новых троллейбусов, а в 2023-м — более 600 млн на электробусы и установку зарядных станций для них.
 
На модернизацию же отопления в этом году выделят 145 млн рублей, а в следующем — 760 млн.
 
Когда первых транжи из этих сумм поступят в Красноярск и когда будут объявлены торги на закупку новых троллейбусов, пока неизвестно. Меж тем, недавно в городе запустили площадку, на которой собирают минские троллейбусы, а в планах — и электробусы. Директор предприятия Дмитрий Левченко рассказывал dk.ru, что его компания намерена участвовать в этих торгах, предлагаю сопоставимую технику по ценам ниже средних на примерно 3 млн рублей.
 
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О подобных планах стало известно в конце мая. Теперь они обрели реальное очертание.

Автор: Петр Савельев
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