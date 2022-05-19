Первый пошел: в Красноярске собрали местный троллейбус. Электробусы на очереди
Совместный проект красноярцев и белорусов планирует покорить Сибирь и Дальний восток. Но все будет зависеть от планов властей на обновление электротранспорта.
„Белрус“ входит в группу компаний „Мотор24“ — это дилер концернов МАЗ, MAN, Mercedes, DAF и других. У нас четыре сервисных станции. И на базе одной из них мы и организовали производство. Поэтому 90% оборудования, которое необходимо для сборки троллейбусов, у нас уже было. Остальное пришлось докупить, но это очень небольшие деньги», — рассказал он.
Ориентировочно, это около 27 млн рублей, что примерно на 3 млн дешевле, чем питерские или вологодские троллейбусы, которые ранее закупал Красноярск», — говорит Левченко.
В России чуть более 70 потребителей подобной техники и все они закупаются через торги. Конечно, нам было бы очень интересно закрыть своими машинами Сибирь и Дальний Восток. Но все будет зависеть от планов муниципалитетов по закупу подобной техники», — говорит Левченко.
По документам, запас автономного хода этого аккумулятора составляет 20 км при полной загрузке и с работающим кондиционером (или печкой). Но ходовые испытания показали, что при 50-процентной зарядке машина без пассажиров, но с работающим кондиционером, может проехать до 70 км», — рассказал Дмитрий Левченко.
Над рыночным названием (собственно, торговой маркой) мы пока не думали», — признается Левченко.
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