Первый пошел: в Красноярске собрали местный троллейбус. Электробусы на очереди

Совместный проект красноярцев и белорусов планирует покорить Сибирь и Дальний восток. Но все будет зависеть от планов властей на обновление электротранспорта.

Первый троллейбус в Красноярске собрали на местном предприятии. Об этом сообщили в правительстве региона.

Это совместный проект белорусской компании «БКМ Холдинг» («Белкоммунмаш») и красноярской «Белрус». Как рассказал DK.RU руководитель троллейбусного проекта «Белрус» Дмитрий Левченко, решение об организации этого производства было принято восемь месяцев назад.

Объем инвестиций в проект Левченко не называет, но уточняет, что он был небольшим.

„Белрус“ входит в группу компаний „Мотор24“ — это дилер концернов МАЗ, MAN, Mercedes, DAF и других. У нас четыре сервисных станции. И на базе одной из них мы и организовали производство. Поэтому 90% оборудования, которое необходимо для сборки троллейбусов, у нас уже было. Остальное пришлось докупить, но это очень небольшие деньги», — рассказал он.

К сборке первой машины приступили в конце прошлого года. Полностью закончиться она должна к 25 мая. Тогда, по словам Левченко, станет понятна конечная рыночная цена троллейбуса.

Ориентировочно, это около 27 млн рублей, что примерно на 3 млн дешевле, чем питерские или вологодские троллейбусы, которые ранее закупал Красноярск», — говорит Левченко.

Однако это цена конкретно этого троллейбуса. Стоимость других машин может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Дело в том, что некоторые детали здесь — европейские. И сейчас компания активно ищет им замену на рынках, которые продолжают работать с российскими производителями.

Сейчас «Белрус» способна собирать до 30 троллейбусов в год. Но компания готова расширять производство — все зависит от рынков сбыта.

В России чуть более 70 потребителей подобной техники и все они закупаются через торги. Конечно, нам было бы очень интересно закрыть своими машинами Сибирь и Дальний Восток. Но все будет зависеть от планов муниципалитетов по закупу подобной техники», — говорит Левченко.

В перспективе «Белрус» планирует собирать в Красноярске и кузова для своих троллейбусов (для первой машины его привезли из Белоруссии), а также максимально включить в свои цепочки красноярских производителей различных элементов, используемых в этой технике. В дальнейшем компания подумывает запустить в Красноярске сборку электробусов — на базе аккумуляторов, которые используется в троллейбусах (их тоже собирают в городе).

По документам, запас автономного хода этого аккумулятора составляет 20 км при полной загрузке и с работающим кондиционером (или печкой). Но ходовые испытания показали, что при 50-процентной зарядке машина без пассажиров, но с работающим кондиционером, может проехать до 70 км», — рассказал Дмитрий Левченко.

Что касается других характеристик красноярского (VIN у него местный) троллейбуса, то рассчитан он на 90 пассажиров и имеет 25 посадочных мест. Низкий пол, аппарель для маломобильных пассажиров, кондиционер, камеры видеонаблюдения, мониторы, USB-зарядки для гаджетов и Wi-Fi.

Номенклатурное наименование машины — К 321 00Д.

Над рыночным названием (собственно, торговой маркой) мы пока не думали», — признается Левченко.

Сейчас «Белрус» осталось получить все документы на их троллейбус и можно выводить его на рынок. И начать с Красноярска — в рамках нацпроекта «Чистый воздух» городу в 2022 дадут денег на 12 новых троллейбусов, рассказали в краевом Минтрансе.

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