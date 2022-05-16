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Задержан председатель КПК «Совет» по делу о хищении 340 млн рублей пайщиков

Задержан председатель КПК «Совет» по делу о хищении 340 млн рублей пайщиков
Иллюстрация: yandex.ru

Сотрудниками полиции задержан еще один подозреваемый в хищении руководителями потребительского кооператива 340 млн рублей у пайщиков.

#НОВОСТИ

О задержании Максима Куликова пишет ТВК со ссылкой на полицию края. Сообщается, что в 2016…2021 Максим Куликов и еще двое подозреваемых обманули свыше 800 пайщиков потребительского кооператива «Совет». В итоге с заявлением об мошенничестве в полицию обратились порядка 400 потерпевших.

Установлено, что для вовлечения в члены кооперативов наибольшего числа граждан на различных площадках велась активная рекламная кампания кооператива, обещавшая высокий процент на привлеченные средства граждан. Сотрудники КПК, принимая деньги, обязывались вернуть сумму внесенного сбережения по окончании действия договора, а также уплатить компенсацию за использование денежных средств», — сообщает пресс-служба полиции края.

Следствием возбуждено уголовное дело по п. 3, 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» (до 6 лет лишения свободы).

Ведется следствие.

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Автор: Петр Савельев
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