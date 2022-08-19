Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.08
60,75
61,83
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Инфляция в Красноярском крае остается выше общероссийской

Инфляция в Красноярском крае остается выше общероссийской
Иллюстрация: pixabay.com

Практически во всех товарных сегментах рост цен замедлился. В услугах же — наоборот.

#НОВОСТИ
Годовая инфляция в Красноярском крае по итогу июля 2022 года замедлилась на 0,58 процентных пункта (по отношению к июню) и составила 15,34%, сообщили в местном отделении Банка России.
 
Стремительнее всего дорожали продукты — в целом они прибавили в цене 16,98%, что, правда, меньше, чем месяцем ранее (17,98%).
Произошедшее в предыдущие месяцы укрепление рубля и увеличение предложения овощей и фруктов в условиях расширения географии поставок привели к уменьшению годовых темпов прироста цен на груши, виноград, апельсины и яблоки.», — рассказал управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.
Также в крае выросло производство свинины, что привело к замедлению роста цен на колбасу. А более ранний сбор овощей на юге страны, повлиял на их предложение в регионе и сдержал подорожание капусты, свеклы и картофеля.
 
В непродовольственном сегменте инфляция также снизалась и составила 14,77% в июле против 16,15% в июне.
В июле продолжилось ослабление потребительского спроса на товары длительного пользования после его всплеска в начале весны. Вместе с укреплением рубля в предыдущие месяцы и выстраиванием поставщиками новых логистических цепочек это способствовало замедлению годового роста цен на электротовары и другие бытовые приборы, удешевлению в годовом выражении смартфонов», — говорит Журавлев.
Также в отчетном месяце медленнее дорожали моторное топливо, металлы и продукты переработки древесины. Причина — увеличение предложения на внутреннем рынке из-за экспортных ограничений.
 
А вот на услуги цены в июле росли быстрее, чем в июне — 13,94% против 12,78%. В частности, это коснулось стоимости авиаперелетов, которая выросла из-за удорожания авиатоплива и обслуживания авиапарка, а также цен на проживание в гостиницах и прочих местах размещения (из-за повышения спроса на внутренний туризм).
Ускорился рост цен и на жилищно-коммунальные услуги, такие как горячее водоснабжение, отопление, снабжение электроэнергией, обращение с твердыми коммунальными отходами. Это связано с проведением в текущем году плановой индексации в большем размере, чем в июле прошлого года, из-за возросших издержек обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций», — рассказал управляющий красноярским ЦБ.
Инфляция в Красноярском крае остается выше общероссийской 1
 
В Сибирском федеральном округе июльская инфляция составила 16,06%, что на 0,77 п.п. ниже, чем была в июне. А по России она снизилась на 0,8 п.п и составила 15,1%.
Годовая инфляция уменьшилась, но осталась высокой. В базовом сценарии мы ожидаем, что к концу 2022 года она уменьшится до 12 — 15%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5 — 7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — говорят в центральном аппарате Банка России.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Утонул вертолет бизнесмена Романа ГольдманаУтонул вертолет бизнесмена Романа Гольдмана
  • Без руля и ветрил: Департамент градостроительства Красноярска снова обезглавленБез руля и ветрил: Департамент градостроительства Красноярска снова обезглавлен
  • «Норникель» купил бассейн «Нептун» в Красноярске«Норникель» купил бассейн «Нептун» в Красноярске
  • Суд вынес оправдательный приговор экс-руководителю УДИБ КрасноярскаСуд вынес оправдательный приговор экс-руководителю УДИБ Красноярска
  • Хакер взломал бонусную систему Вellini и проел 0,2 млн рублейХакер взломал бонусную систему Вellini и проел 0,2 млн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.