Инфляция в Красноярском крае остается выше общероссийской

Практически во всех товарных сегментах рост цен замедлился. В услугах же — наоборот.

Годовая инфляция в Красноярском крае по итогу июля 2022 года замедлилась на 0,58 процентных пункта (по отношению к июню) и составила 15,34%, сообщили в местном отделении Банка России.

Стремительнее всего дорожали продукты — в целом они прибавили в цене 16,98%, что, правда, меньше, чем месяцем ранее (17,98%).

Произошедшее в предыдущие месяцы укрепление рубля и увеличение предложения овощей и фруктов в условиях расширения географии поставок привели к уменьшению годовых темпов прироста цен на груши, виноград, апельсины и яблоки.», — рассказал управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.

Также в крае выросло производство свинины, что привело к замедлению роста цен на колбасу. А более ранний сбор овощей на юге страны, повлиял на их предложение в регионе и сдержал подорожание капусты, свеклы и картофеля.

В непродовольственном сегменте инфляция также снизалась и составила 14,77% в июле против 16,15% в июне.

В июле продолжилось ослабление потребительского спроса на товары длительного пользования после его всплеска в начале весны. Вместе с укреплением рубля в предыдущие месяцы и выстраиванием поставщиками новых логистических цепочек это способствовало замедлению годового роста цен на электротовары и другие бытовые приборы, удешевлению в годовом выражении смартфонов», — говорит Журавлев.

Также в отчетном месяце медленнее дорожали моторное топливо, металлы и продукты переработки древесины. Причина — увеличение предложения на внутреннем рынке из-за экспортных ограничений.

А вот на услуги цены в июле росли быстрее, чем в июне — 13,94% против 12,78%. В частности, это коснулось стоимости авиаперелетов, которая выросла из-за удорожания авиатоплива и обслуживания авиапарка, а также цен на проживание в гостиницах и прочих местах размещения (из-за повышения спроса на внутренний туризм).

Ускорился рост цен и на жилищно-коммунальные услуги, такие как горячее водоснабжение, отопление, снабжение электроэнергией, обращение с твердыми коммунальными отходами. Это связано с проведением в текущем году плановой индексации в большем размере, чем в июле прошлого года, из-за возросших издержек обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций», — рассказал управляющий красноярским ЦБ.

В Сибирском федеральном округе июльская инфляция составила 16,06%, что на 0,77 п.п. ниже, чем была в июне. А по России она снизилась на 0,8 п.п и составила 15,1%.