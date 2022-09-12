Сергей Журавлев: «Защититься от мошенников поможет самоограничение»

Жители Красноярского края смогут самостоятельно ограничить проведение некоторых онлайн-операций. О сути нововведения рассказывает Сергей Журавлев, управляющий местным филиалом Центробанка.

— Скоро начнут действовать новые правила, по которым человек сможет ограничить свои траты по картам. О чем идет речь?

— Да, с 1 октября любой человек может обратиться в банк, клиентом которого является, и попросить ограничить его банковские операции в онлайне. В частности, можно ввести ограничение на взятие онлайн-кредита, на перевод больше определенной суммы, установить лимит трат в сутки или месяц. А то и вообще запретить любые онлайн-операции с его счетом.

— Речь только об онлайне? На другие операции (например, покупки непосредственно в магазине) эти ограничения действовать не будут?

— Нет, в местах непосредственного совершения покупок (магазины, рестораны, заправки и т.п.) человек волен сам решать на какую сумму приобрести товаров или услуг. Ограничения же будут действовать только на операции в онлайн-банке и интернет-покупки.

— Чем это может быть полезно человеку?

— Это перекроет мошенникам доступ к деньгам человека. Введенные ограничения не дадут злоумышленникам украсть значительную сумму, в зоне риска останется лишь тот лимит, который определил сам человек. А запрет на отдельные операции вообще исключит саму возможность стать жертвой некоторых видов мошенничества. Каждый сам сможет решить, какие операции в онлайне ему нужны и сколько можно потратить таким способом. В случае потери банковской карты с нее не снимут деньги сверх установленного лимита. Введенные самоограничения помогут и в тех случаях, когда при помощи психологических приемов человека убеждают сделать перевод денег на «специальный счет» или взять кредит.

— А раньше разве не было возможности вводить подобные ограничения?

— Действительно, некоторые банки и раньше предлагали своим клиентам услуги по ограничению тех или иных операций, но с 1 октября все без исключения будут обязаны предоставлять эту услугу. Причем клиент банка может выбрать свой вариант использования этого механизма. Уже сейчас известно, что часть банков будет делать это через свои мобильные приложения, в которых клиент сможет сам настроить ограничения. Если такого сервиса предусмотрено не будет, то придется идти в офис для оформления. В общем, после 1 октября стоит обратиться в свой банк и уточнить детали.

— По вашим оценкам, для кого этот инструмент будет наиболее актуальным?

— Например, пожилые люди. Они более доверчивы и потому легче поддаются на уловки мошенников. Установка таких ограничений сделает их более защищенными. Да, возможно, с настройкой ограничений пожилым понадобится помощь более молодых родственников, но это решаемо. Также весьма дальновидно будет установить определенные ограничения для онлайн-операций по счетам детей. Ну, а в целом, самоограничения могут оказаться полезны всем, потому что попасться на удочку мошенников может, в принципе, любой.

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