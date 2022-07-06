Сергей Журавлев: «Звонят и предлагают обменять кешбэк на рубли — не верьте, это мошенники»
Продолжаем разбирать схемы обмана людей кибермошенниками. На этот раз относительная новинка, но с тем же подходом.
Управляющий красноярским отделением ЦБ продолжает рассказывать о способах обмана людей, которые используют мошенники.
Сергей Журавлев: Как мошенники нас акциями и выгодными предложениями завлекают
Устоять перед возможностью приобрести те или иные товары по более низкой цене очень сложно. Мошенники давно научились пользоваться этой человеческой слабостью в собственных целях.
Сергей Журавлев: «Фишинг — не рыбалка, а мошеннический прием»
Инструменты, которые мошенники используют, чтобы выманить деньги у людей, разнообразны и постоянно обновляются. Но есть среди них и «ветераны», которые продолжают работать с завидной эффективностью.