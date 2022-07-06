Продолжаем разбирать схемы обмана людей кибермошенниками. На этот раз относительная новинка, но с тем же подходом.

Сергей Журавлев, управляющий красноярским отделением Банка России

Расскажу недавний случай, произошедший с жительницей Красноярска (условно назовем ее Еленой). Почему я выделил именно его? Потому что он не единичный — схема становится популярной у аферистов.

Звонит Елене «представитель банка» — так собеседник представился ей в разговоре. Сообщает, что у Елены есть дебетовая карта банка, она ей активно пользуется и у нее накопилась неплохая сумма кешбэка. Но банк в ближайшее время собирается изменить программу лояльности. И если Елена не воспользуется накопленным кешбэком, то он обнулится. Но именно сегодня она еще может успеть конвертировать его в рубли. Для этого Елена должна оперативно продиктовать реквизиты карты, а затем для перевода кешбэка в рубли сообщить и поступивший на ее телефон код по смс.

Женщине эта история показалась правдоподобной. Терять названные звонившим несколько тысяч не хотелось. И она продиктовала мошенникам все запрошенные данные. Злоумышленники же, получив их, прогнозируемо списали с карты все деньги — достаточно крупную сумму в несколько десятков тысяч рублей.

Подобная схема сталаприменяться мошенниками относительно недавно. Но правила, которые позволят не отдать деньги мошенникам, неизменны: никогда и никому, в том числе людям, называющим себя сотрудниками банков, нельзя передавать данные своей карты, включая трехзначный код с оборотной стороны карты и СМС-код.

Если звонит сотрудник банка, а вы хоть на долю секунды засомневались, что это так, кладите трубку и перезванивайте в банк, набирая номер банка вручную. Он указан на карте, а также его можно найти на сайте банка.

И помните: сотрудники банка никогда не будут спрашивать реквизиты карты.

Читайте также:

Сергей Журавлев: «Вам компенсируют похищенные деньги» — не верьте мошенникам Управляющий красноярским отделением ЦБ продолжает рассказывать о способах обмана людей, которые используют мошенники.

Сергей Журавлев: Как мошенники нас акциями и выгодными предложениями завлекают

Устоять перед возможностью приобрести те или иные товары по более низкой цене очень сложно. Мошенники давно научились пользоваться этой человеческой слабостью в собственных целях.

Сергей Журавлев: «Фишинг — не рыбалка, а мошеннический прием»

Инструменты, которые мошенники используют, чтобы выманить деньги у людей, разнообразны и постоянно обновляются. Но есть среди них и «ветераны», которые продолжают работать с завидной эффективностью.