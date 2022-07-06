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Сергей Журавлев: «Звонят и предлагают обменять кешбэк на рубли — не верьте, это мошенники»

Сергей Журавлев: «Звонят и предлагают обменять кешбэк на рубли — не верьте, это мошенники»
Иллюстрация: коллаж ДК

Продолжаем разбирать схемы обмана людей кибермошенниками. На этот раз относительная новинка, но с тем же подходом.

#НОВОСТИ
Сергей Журавлев, управляющий красноярским отделением Банка России
 
Расскажу недавний случай, произошедший с жительницей Красноярска (условно назовем ее Еленой). Почему я выделил именно его? Потому что он не единичный — схема становится популярной у аферистов.
 
Звонит Елене «представитель банка» — так собеседник представился ей в разговоре. Сообщает, что у Елены есть дебетовая карта банка, она ей активно пользуется и у нее накопилась неплохая сумма кешбэка. Но банк в ближайшее время собирается изменить программу лояльности. И если Елена не воспользуется накопленным кешбэком, то он обнулится. Но именно сегодня она еще может успеть конвертировать его в рубли. Для этого Елена должна оперативно продиктовать реквизиты карты, а затем для перевода кешбэка в рубли сообщить и поступивший на ее телефон код по смс.
 
Женщине эта история показалась правдоподобной. Терять названные звонившим несколько тысяч не хотелось. И она продиктовала мошенникам все запрошенные данные. Злоумышленники же, получив их, прогнозируемо списали с карты все деньги — достаточно крупную сумму в несколько десятков тысяч рублей.
 
Подобная схема сталаприменяться мошенниками относительно недавно. Но правила, которые позволят не отдать деньги мошенникам, неизменны: никогда и никому, в том числе людям, называющим себя сотрудниками банков, нельзя передавать данные своей карты, включая трехзначный код с оборотной стороны карты и СМС-код.
 
Если звонит сотрудник банка, а вы хоть на долю секунды засомневались, что это так, кладите трубку и перезванивайте в банк, набирая номер банка вручную. Он указан на карте, а также его можно найти на сайте банка.
 
И помните: сотрудники банка никогда не будут спрашивать реквизиты карты.
 
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Автор: Петр Савельев
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