Красноярцам в банках обманом навязывают инвестиционные продукты

Горожане жалуются в Банк России на недобросовестное поведение некоторых банковских менеджеров.

За шесть месяцев 2022 года в Банк России от красноярцев поступило 26 жалоб на банки, менеджеры которых под видом вкладов продавали инвестиционные и другие так называемые сложные финансовые продукты. Об этом сообщили в местном отделении Центробанка.

Чаще всего таким образом горожанам пытались продать полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни и доли в паевых инвестиционных фондах.

В марте люди активно размещали деньги во вклады под высокие проценты. Позднее, когда ставки на депозитном рынке стали снижаться, некоторым клиентам менеджеры банков предлагали инвестиционные продукты, убеждая, что это аналог вкладу по надежности, но с более выгодными условиями», — рассказал управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.

По словам Журавлева, далеко не все люди понимают, что доход по таким продуктам не является гарантированным, да и оказаться меньше, чем по вкладу, вполне может.

Эту ситуацию должны исправить новые правила продажи сложных финансовых продуктов, которые (правила) начали действовать в России с 1 июля 2022 года. По ним банки обязаны устно пояснять клиенту, что приобретаемый им финансовый инструмент не является вкладом, не имеет гарантированной доходности и не застрахован в государственной системе страхования вкладов. Это же должно быть указано в сопроводительных документах к продукту, которые подписывает клиент.

За нарушение новых правил Банк России вправе выдать финансовой организации предписание о приостановке продажи продукта до тех пор, пока замечания не будут устранены. В особых случаях регулятор может обязать банк выкупить у клиентов все проданные с нарушением продукты и вернуть за них деньги в полном объеме», — говорит Журавлев.

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