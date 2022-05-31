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Сергей Журавлев: «Вам компенсируют похищенные деньги» — не верьте мошенникам

Сергей Журавлев: «Вам компенсируют похищенные деньги» — не верьте мошенникам
Иллюстрация: коллаж ДК

Управляющий красноярским отделением ЦБ продолжает рассказывать о способах обмана людей, которые используют мошенники.

#МНЕНИЯ
Сергей Журавлев, управляющий отделением Банка России в Красноярске
 
 
Бывает, что человек поддался на уловки злоумышленников и лишился денег, переведя их мошенникам или передав им данные карты. Как это происходит, я рассказывал в материале про социальную инженерию. Переживать такой обман крайне неприятно. Но бывает, что человек наступает на грабли дважды — мошенники предлагают ему посодействовать в возврате краденного. И обманывают второй раз. 
 
Случай из жизни: некая Лидия Петровна (назовем ее так) под натиском «службы безопасности банка» в телефонном разговоре назвала мошенникам реквизиты своей карты. Деньги в ту же секунду с карты списали. Все до копеечки — больше десяти тысяч рублей. Женщина расстроилась, написала заявления в полицию, в банк, в интернет-приемную Банка России, и вдруг ей звонят с предложением посодействовать в возврате похищенного. Все, что от нее требуется — заполнить специальную форму и, конечно, указать там все данные и заблокированной карты, и новой. Якобы эти сведения нужны, чтобы проверить причитающуюся сумму возврата и оформить выплату. И ведь Лидия Петровна все сделала, как ее попросили. Опять передала данные своей карты незнакомым людям. С новой карты тоже все списали. 
 
Мошенники бывают еще изобретательнее — приглашают в офис пострадавших, проводят доверительные беседы, внушают надежду и ... предлагают заполнить те самые формы с личными данными и реквизитами карты, да еще просят заплатить комиссию или пошлину в размере не одной тысячи, а нескольких десятков тысяч рублей. Обещают, что стоит немного подождать и потерпевшему вернут похищенное и компенсируют затраты на дополнительные расходы. Если у человека таких денег нет, предлагают на месте оформить микрозаем в онлайн компании. И доверчивые люди соглашаются. 
 
Схема с компенсациями похищенного стала довольно популярной, призываю красноярцев быть внимательными и не поддаваться на эти уловки. 
 
Только за май 2022 года Банк России направил в правоохранительные органы на блокировку данные о 38 интернет-ресурсах с предложением различных компенсаций, а также возврата украденных мошенниками денег.
 
Чтобы такого не произошло с вами, повторим главное правило: никогда и никому не сообщать данные своих банковских карт. Запомните это и объясните своим родным: родителям, бабушкам, дедушкам.
 
В заключении давайте разберемся, может ли пострадавший человек вернуть деньги или получить компенсацию. Если он сам сообщил данные карты мошенникам или перевел им деньги, нет — банк ничего не вернет. И никто другой компенсировать такую халатность клиента банка не будет. 
 
Другое дело, если ваши деньги списали с карты без вашего ведома и участия. Тогда алгоритм действий должен быть такой: срочно обращаетесь в банк, блокируете карту или по телефону, или самостоятельно в приложении банка. В течение суток пишите заявление в банк о несогласии с операцией.
 
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Автор: Петр Савельев
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