Красноярцы стали почти вдвое чаще жаловаться на навязывание услуг в банках

Подобная практика существует в кредитных организациях довольно давно. Теперь ее частично ограничат новым законом о так называемом «периоде охлаждения».

За 11 месяцев 2021 года в Банк России поступило 437 жалоб от жителей Красноярского края на навязывание им услуг при различных контактах с финансовыми организациями (банками, страховыми компаниями и т.д.). В 2020-м (за означенный период времени) в адрес регулятора было направлено 233 таких заявления. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе красноярского отделения Центробанка.

Банки в последнее время предлагают своим клиентам огромный каталог услуг и продуктов, они становятся супермаркетами на финансовом рынке. При этом они остаются коммерческими структурами, чье благополучие напрямую зависит от успешных продаж. В стремлении эффективно решать эти задачи, а также улучшить свои собственные показатели работы, нередко сотрудники переходят грань и навязывают людям дополнительные услуги, которые клиенты позже расценивают, как ненужные», — гооврит управляющий красноярским ЦБ РФ Сергей Журавлев.

Оградить клиентов банка от последствий подобной практики сможет новый закон, который начнет действовать с конца декабря 2021 года. Она распространит так называемый период охлаждения на все услуги, предлагаемые банками.

Раньше это касалось только добровольного страхования. Сейчас это будет распространятся и на все дополнительные услуги, вроде телемедицины, юридических консультаций и прочего. Длиться этот период будет 14 календарных дней», — рассказал Журавлев.

Добавим, что в целом за 11 месяцев 2021 года в Банк России от жителей Красноярского края поступило 5 354 жалобы на действия финансовых организаций, что на 1 067 жалоб (почти 25%) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Цифры не обязательно говорят об ухудшении сервисов и продуктов. Например, они могут свидетельствовать о повышении финансовой грамотности людей», — резюмируют в ЦБ.

Читайте также:

Выгодно и быстро: как бизнес работает с СБП Система быстрых платежей запущена с 2019 г. и больше известна в РФ благодаря переводам между физлицами по номеру телефона, но она также крайне интересна бизнесу, особенно малому и среднему.

Цены в Красноярском крае растут быстрее, чем в среднем по России и Сибири

В отличие от прошлых периодов, под конец года основное ускорение годовой инфляции сформировалось в сегменте услуг. А вот продукты дорожали медленнее.