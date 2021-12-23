Цены в Красноярском крае растут быстрее, чем в среднем по России и Сибири
В отличие от прошлых периодов, под конец года основное ускорение годовой инфляции сформировалось в сегменте услуг. А вот продукты дорожали медленнее.
Показатели устойчивой инфляции в ноябре оставались высокими. Рост цен на товары повседневного спроса влияет на инфляционные ожидания населения. Возросли риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели. Банк России учитывает это в своих решениях по денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — рассказали в Центробанке.
Специалисты агентства недвижимости «Аревера» представили аналитические данные о рынке жилья в Красноярске. Согласно их выкладкам, ситуацию можно охарактеризовать как надувающийся пузырь.
«ВодоходЪ» поднял цены на круизы между Красноярском и Дудинкой. Не для всех
Максимальная стоимость участия в таком туре теперь превышает 1 млн рублей. Хотя минимальная цена (и не только в этом круизе), пусть незначительно, но снизилась.
Почти 300 тонн шаров и мишуры ввезли в Сибирь к Новому году
Как уточняет пресс-служба Сибирского таможенного управления, больше всего товаров к празднику ввезли предприниматели Новосибирской области и Красноярского края.