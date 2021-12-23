Цены в Красноярском крае растут быстрее, чем в среднем по России и Сибири

В отличие от прошлых периодов, под конец года основное ускорение годовой инфляции сформировалось в сегменте услуг. А вот продукты дорожали медленнее.

В ноябре 2021 года годовая инфляция в Красноярском крае составила 8,9%, что на 0,15 процентных пункта больше, чем было в октябре. Об этом рассказали в красноярском отделение Банка России.

Основное ускорение роста цен было зафиксировано в сегменте услуг — годовой темп прироста здесь составил 5,3% против 4,43% в октябре. Это стало следствием подорожания зарубежного туризма — в частности, курортов Турции. Плюс рост цен на авиационное топливо привел к увеличению стоимости услуг авиаперевозчиков.

Непродовольственные товары сохранили прежнюю динамику роста цен, который по итогу ноября оказался таким же, как и месяц назад — 9,62%. При этом, рост цен ускорился в топливном сегменте, но снизился в секторе смартфонов средней ценовой категории.

Продукты же в отчетном месяце показали нисходящую динамику — рост цен здесь замедлился до 10,81% после октябрьских 11,16%. Так произошло из-за увеличения предложения импортных фруктов. В частности, лимонов, апельсинов и бананов. Соответственно они дорожали медленнее. К тому же, теплый ноябрь позволил сэкономить на отоплении теплиц, так что местные огурцы и помидоры тоже подорожали чуть меньше, чем в прошлом месяце.

Стоит отметить, что в среднем по Сибири темпы роста инфляции в ноябре ускорились сильнее, чем в Красноярском крае, но итоговые темпы остались ниже, чем в регионе — 8,4% (+0,27 п.п.). По России же в ноябре составила 8,4%

Показатели устойчивой инфляции в ноябре оставались высокими. Рост цен на товары повседневного спроса влияет на инфляционные ожидания населения. Возросли риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели. Банк России учитывает это в своих решениях по денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — рассказали в Центробанке.

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