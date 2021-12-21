Эксперты: цены на жилье в Красноярске за два года выросли на 40%
Специалисты агентства недвижимости «Аревера» представили аналитические данные о рынке жилья в Красноярске. Согласно их выкладкам, ситуацию можно охарактеризовать как надувающийся пузырь.
По данным агентства, последние четыре года цены на недвижимость в Красноярске растут, но если в 2018-2019 годах рост был плавным и в целом соответствовал экономическим тенденциям, то последующее ослабление рубля вызвало интерес инвесторов к покупке жилья. За последние два года цены выросли почти на 40% (по оценкам экспертов, на 16% в 2020 и на 23% в 2021). В числе причин специалисты назвали изменившиеся правила регулирования рынка, в частности, переход на проектное финансирование через эскроу-счета. Если раньше по договору долевого участия можно было дешево купить квартиру на стадии котлована, то сейчас застройщики меньше зависят от темпов продаж. Еще одним значимым фактором, вызвавшим рост цен, стала льготная ипотека, она дала возможность купить жилье самой сложной категории заемщиков: нуждающихся в улучшении условий, но не имеющих денег не первый взнос.
По мнению генерального директора «Аревера недвижимость» Константина Попова, ситуацию на рынке можно охарактеризовать как «надувание пузыря», и это касается не только Красноярска и России. В целом мировой рынок недвижимости характеризуется завышенными ценами.
Эксперты отмечают, что повышение ключевой ставки и, как следствие, удорожание кредитов, совершенно не обязательно повлечет за собой снижение цен. Хотя, вероятно, застройщики будут искать способ быстрее распродать квартиры, поскольку изменятся и ставки по финансированию через эскроу. Ставки по ипотеке в следующем году станут двухзначными, считают специалисты рынка.
По теме:
-
Красноярск вошел в топ-5 по росту цен на новостройки
Эксперты перечислили обогнавшие Москву по темпам роста цен на жилье города, — сообщает «ЦИАН.Аналитика».02.12.2021Новости ДККрасноярск
-
Эксперты номинации «Застройщик года» выбрали шорт лист и поменяли правила
В шоу-руме ГСК «Арбан» состоялось заседание экспертного совета одной из традиционных номинаций премии «Человек года». Жюри рассматривало лучших на строительном рынке Красноярска.15.11.2021Новости ДККрасноярск
-
Реакция на действия ЦБ или естественный шаг: банки России повышают ставки по ипотеке
Несколько банков страны уже увеличили стоимость ипотечных кредитов, еще часть готовится сделать это в ближайшие недели. Есть и решившие «пока следить за ситуацией».30.10.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Большой опрос: Кто на рынке недвижимости главный?
Развитие рынка недвижимости зависит от многих факторов. Тут и покупательская способность, и механизмы финансирования, и наличие земли под строительство.10.08.2021Новости ДККрасноярск
-
Дискуссионный клуб: Ипотека 3.0: ситуативный всплеск или системные изменения?
Как повлияли на рынок жилья пандемия и снижение процентных ставок, новые поведенческие сценарии аудитории и проектное финансирование? И главное — чего ждать дальше?29.07.2021Новости ДККрасноярск
-
Дискуссионный клуб: Ипотека 3.0: ситуативный всплеск или системные изменения?
Как повлияли на рынок жилья пандемия и снижение процентных ставок, новые поведенческие сценарии аудитории и проектное финансирование? И главное — чего ждать дальше?29.07.2021Новости ДККрасноярск