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Эксперты: цены на жилье в Красноярске за два года выросли на 40%

Эксперты: цены на жилье в Красноярске за два года выросли на 40%
Автор фото: photochur . Иллюстрация: pixabay.com

Специалисты агентства недвижимости «Аревера» представили аналитические данные о рынке жилья в Красноярске. Согласно их выкладкам, ситуацию можно охарактеризовать как надувающийся пузырь.

#НОВОСТИ

По данным агентства, последние четыре года цены на недвижимость в Красноярске растут, но если в 2018-2019 годах рост был плавным и в целом соответствовал экономическим тенденциям, то последующее ослабление рубля вызвало интерес инвесторов к покупке жилья. За последние два года цены выросли почти на 40% (по оценкам экспертов, на 16% в 2020 и на 23% в 2021). В числе причин специалисты назвали изменившиеся правила регулирования рынка, в частности, переход на проектное финансирование через эскроу-счета. Если раньше по договору долевого участия можно было дешево купить квартиру на стадии котлована, то сейчас застройщики меньше зависят от темпов продаж. Еще одним значимым фактором, вызвавшим рост цен, стала льготная ипотека, она дала возможность купить жилье самой сложной категории заемщиков: нуждающихся в улучшении условий, но не имеющих денег не первый взнос.

По мнению генерального директора «Аревера недвижимость» Константина Попова, ситуацию на рынке можно охарактеризовать как «надувание пузыря», и это касается не только Красноярска и России. В целом мировой рынок недвижимости характеризуется завышенными ценами.

Эксперты отмечают, что повышение ключевой ставки и, как следствие, удорожание кредитов, совершенно не обязательно повлечет за собой снижение цен. Хотя, вероятно, застройщики будут искать способ быстрее распродать квартиры, поскольку изменятся и ставки по финансированию через эскроу. Ставки по ипотеке в следующем году станут двухзначными, считают специалисты рынка.

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Автор: Петр Савельев
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