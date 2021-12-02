Красноярск вошел в топ-5 по росту цен на новостройки

Эксперты перечислили обогнавшие Москву по темпам роста цен на жилье города, — сообщает «ЦИАН.Аналитика».

Аналитики сравнили рост цен на недвижимость с ноября 2019 года по ноябрь 2021 года.

Первое место в рейтинге занял Краснодар, где цена квадратного метра на первичном рынке выросла на 250% — с 51 тыс. до 126 тыс. рублей.

Второе место занимает Омск, где сейчас средняя цена квадратного метра в новостройке составляет 80 тыс. рублей, когда в 2019 году «квадрат» обходился в 40 тысяч. Рост 100%.

В Волгограде цены выросли на 63% — с 45 до 74 тыс. рублей за квадратный метр.

Ростов-на-Дону занял четвертое место в рейтинге с ростом стоимости на 59% — 86 тыс. рублей.

Пятое место занял Красноярск — у нас «квадрат» подорожал на 52% — до 93,5 тыс. рублей.

Москва в рейтинге заняла 14 место — в столице России стоимость новостроек выросла на 41% и цена за «квадрат» равняется 292 тыс. рублей.

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