В Красноярском крае куплено 10 тысяч квартир с использованием счетов эскроу

Более четверти квартир — 2,7 тысяч — достроены, счета эскроу раскрыты, деньги от дольщиков перешли к застройщикам, сообщила пресс-служба Красноярского отделения Банка России.

Год назад в Красноярском крае были раскрыты всего 63 счета эксроу.

Еще год назад первые красноярцы получали ключи от квартир, купленных через эскроу-счета, сегодня их уже тысячи. Наращивают показатели и краевые строители: их лимиты кредитных договоров достигли 125 млрд рублей. Это почти половина общего кредитного лимита по проектному финансированию долевого строительства в Сибири. Край входит в первую десятку регионов страны по величине одобренных строителям кредитов», — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства на начало октября в Красноярском крае строилось 26 тысяч квартир с использованием счетов эскроу, это 72% от общего числа строящихся квартир. Год назад с использованием нового механизма строили меньше половины квартир.

Как отмечают в Центробанке, эскроу-счет – это удобная и безопасная схема как для покупателя, так и для застройщика. Банк гарантирует целевое использование денег, а темпы строительства не зависят от скорости продажи квартир. Такая схема финансирования была введена в России с 1 июля 2019 года.

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