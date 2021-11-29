Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 27.11
75,58
84,95
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае куплено 10 тысяч квартир с использованием счетов эскроу

В Красноярском крае куплено 10 тысяч квартир с использованием счетов эскроу
Автор фото: Сергей Корчанов . Иллюстрация: pixabay.com

Более четверти квартир — 2,7 тысяч — достроены, счета эскроу раскрыты, деньги от дольщиков перешли к застройщикам, сообщила пресс-служба Красноярского отделения Банка России.

#НОВОСТИ

Год назад в Красноярском крае были раскрыты всего 63 счета эксроу.

Еще год назад первые красноярцы получали ключи от квартир, купленных через эскроу-счета, сегодня их уже тысячи. Наращивают показатели и краевые строители: их лимиты кредитных договоров достигли 125 млрд рублей. Это почти половина общего кредитного лимита по проектному финансированию долевого строительства в Сибири. Край входит в первую десятку регионов страны по величине одобренных строителям кредитов», — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства на начало октября в Красноярском крае строилось 26 тысяч квартир с использованием счетов эскроу, это 72% от общего числа строящихся квартир. Год назад с использованием нового механизма строили меньше половины квартир.

Как отмечают в Центробанке, эскроу-счет – это удобная и безопасная схема как для покупателя, так и для застройщика. Банк гарантирует целевое использование денег, а темпы строительства не зависят от скорости продажи квартир. Такая схема финансирования была введена в России с 1 июля 2019 года.

 

По теме:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Экс-начальник красноярской ФСБ ушел с поста главы ФСИНЭкс-начальник красноярской ФСБ ушел с поста главы ФСИН
  • Красноярские пивовары получили награду международного конкурсаКрасноярские пивовары получили награду международного конкурса
  • Базирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в ЕвропеБазирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в Европе
  • «Ни в Египет»: владелица турагентства присвоила 0,7 млн рублей«Ни в Египет»: владелица турагентства присвоила 0,7 млн рублей
  • «Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках«Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.