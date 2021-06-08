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Больше половины всего жилья в Красноярском крае строится с использованием счетов эскроу

Больше половины всего жилья в Красноярском крае строится с использованием счетов эскроу
Иллюстрация: pixabay.com

Год назад эта цифра почти вдвое меньше. При этом регион лидирует по объемам финансирования строительства через этот механизм среди всех территорий Сибири.

#НОВОСТИ
На конец первого квартала 2021 года в Красноярском крае 62% жилья строилось с использованием счетов эскроу. Год назад эта цифра была на уровне 39%. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства.
 
По данным регулятора, на начало апреля этого года в крае с использованием этого механизма построено 1 016 квартир. Общая сумма раскрытых счетов эскроу составляет 2,6 млрд рублей. При этом остаются нераскрытыми еще 5 219 счетов на сумму 16,4 млрд рублей.
 
На отчетную дату между банками и застройщиками Красноярского края в рамках проектного финансирования заключено 97 договоров на общую сумму свыше 100 млрд рублей — это самые большие лимиты в Сибири (у ближайшего соседа по рейтингу — Новосибирской области — 122 договора на 78,7 млрд рублей). При этом год назад эта сумма была почти в пять раз меньше — 21 млрд рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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