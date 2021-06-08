Больше половины всего жилья в Красноярском крае строится с использованием счетов эскроу

Год назад эта цифра почти вдвое меньше. При этом регион лидирует по объемам финансирования строительства через этот механизм среди всех территорий Сибири.

На конец первого квартала 2021 года в Красноярском крае 62% жилья строилось с использованием счетов эскроу. Год назад эта цифра была на уровне 39%. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства.

По данным регулятора, на начало апреля этого года в крае с использованием этого механизма построено 1 016 квартир. Общая сумма раскрытых счетов эскроу составляет 2,6 млрд рублей. При этом остаются нераскрытыми еще 5 219 счетов на сумму 16,4 млрд рублей.

На отчетную дату между банками и застройщиками Красноярского края в рамках проектного финансирования заключено 97 договоров на общую сумму свыше 100 млрд рублей — это самые большие лимиты в Сибири (у ближайшего соседа по рейтингу — Новосибирской области — 122 договора на 78,7 млрд рублей). При этом год назад эта сумма была почти в пять раз меньше — 21 млрд рублей.