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Рынок проектного финансирования продолжит расти

Рынок проектного финансирования продолжит расти
Иллюстрация: ДК

Большинство объектов сейчас на рынке — это новостройки с эскроу-счетами. По старой схеме, на деньги дольщиков, в крае достраиваются 35 домов, это 20 % от всего возводимого в крае жилья.

#БИЗНЕС

Эту тенденцию подтверждает Василий Васьков, заместитель управляющего банком «Открытие» в Красноярске.

— Рынок проектного финансирования в крае вырос в разы. Увеличились объемы заимствований у действующих клиентов, и появилось большое количество застройщиков, которые раньше предпочитали либо строить на средства дольщиков, либо использовать собственные ресурсы. В 2020 году проектное финансирование в банке «Открытие» показало трехкратный рост. И уже в первом полугодии 2021-го по отношению к первому полугодию 2020-го оно выросло в 1,5 раза.

Какие потребности у застройщиков?

— Конечно же, обеспечение бесперебойного финансирования. Причем не только стройки, но и приобретения земли, проектных работ, затрат на инженерную инфраструктуру, кредитование покупателей квартир.

На дискуссионном клубе, проведённом «Деловым кварталом» на тему ипотеки, вы упомянули, что застройщики скоро столкнутся с тем, что установленных банком лимитов им не хватит из-за стремительного роста цен на материалы. Банк готов пересматривать сумму кредита?

— Не секрет, что за последние шесть-девять месяцев произошло значительное удорожание строительных материалов, особенно металлоконструкций. Мы это наблюдаем практически по всем финансируемым нами проектам.

Стоимость жилья, конечно, растет не меньшими темпами, поэтому в целом на устойчивость проекта и качество кредитов это не влияет. Но повышенные цены на квартиру застройщик пока видит только на бумаге, сами средства он получит после раскрытия счетов эскроу, а оплачивать подорожавшие материалы нужно уже сейчас. Поэтому здесь важна оперативность со стороны банка. В этих условиях мы идем навстречу клиентам и точечно увеличиваем лимиты финансирования.

Насколько жесткая на данный момент конкуренция среди банков, которые готовы финансировать строительство жилья по новой схеме?

— Конкуренция ужесточается с каждым месяцем: банки борются за хорошие проекты. В основном это, конечно, пока ценовая конкуренция — качество продукта плюс-минус одинаковое везде.

Немаловажное значение сейчас имеют и техническо-транзакционные вещи: скорость прохождения платежей поставщикам/подрядчикам, удобство открытия и раскрытия эскроу-счетов. Мы сейчас большое внимание уделяем совершенствованию этих направлений, что позволило нам стать одним из лидеров в крае по работе с застройщиками. Банк «Открытие» уже профинансировал строительство 120 тыс. кв. м жилья, в этом году ожидаем ввод еще 150 тыс. Это треть рынка.

Что вы считаете основными достижениями банка «Открытие» в работе через эскроу-счета?

— Основное достижение, безусловно, в том, что мы стали пионерами на красноярском рынке открытия эскроу-счетов.

Не скрою, что понадобилось учить сотрудников, настраивать технологии, отлаживать процессы. Но мы это сделали за пару месяцев, и сейчас все работает, как швейцарские часы. Переход на эскроу-счета заставил нас посмотреть не только на работу с застройщиком, но и на розничную часть этого бизнеса, на продукты и сервисы для физических лиц.

Наши конкурентные преимущества, на мой взгляд, — это гибкость, широкий набор сопутствующих кредитных продуктов, скорость реализации сделки, выгодные коммерческие условия, оптимизированный бизнес-процесс по открытию и сопровождению эскроу-счетов дольщиков, развитая сеть отделений. И одна из самых выгодных на российском финансовом рынке ипотечных программ. К тому же совместно с застройщиками разрабатываем индивидуальные условия: есть предложения со ставкой 0,5 % на первый год либо снижение ставки на 2 % на период строительства. Сейчас работают четыре такие программы, в проработке еще две.

Каковы ваши прогнозы развития рынка проектного финансирования?

— На мой взгляд, рынок проектного финансирования продолжит свой рост. Понятно, что он не будет таким взрывным, как в 2019–2020 годах, но, думаю, прирастет на 20–25 %. Мы в прошлом году профинансировали довольно много сделок на приобретение земли, поэтому у застройщиков есть запас по участкам, которые начнут осваиваться уже в этом году.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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