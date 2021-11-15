Эксперты номинации «Застройщик года» выбрали шорт лист и поменяли правила

В шоу-руме ГСК «Арбан» состоялось заседание экспертного совета одной из традиционных номинаций премии «Человек года». Жюри рассматривало лучших на строительном рынке Красноярска.

В этом году учредителем номинации «Застройщик года выступила компания ГСК «Арбан». Напомним, генеральный директор компании Василий Попов дважды становился победителем в профильной номинации, а также в 2020 году получил специальную премию «Лидеры бизнеса».

Мы решили, что пришло переходить на новый уровень и дать дорогу новым победителям». Став учредителем номинации компания привнесла новые смыслы. Наша цель акцентировать внимание на миссии компаний-застройщиков и их роли в формировании городской среды», — рассказывает Ирина Одинец, директор по продажам ГСК «Арбан».

Ключевыми критериями отбора стали:

Красноярская «прописка;

Создание комфортной городской среды;

Новые тренды жилой недвижимости;

Высокий уровень сервиса в сфере продаж недвижимости.

Экспертами номинации выступили:

Василий Васьков, заместитель управляющего банка «Открытие» в Красноярском крае

Дмитрий Веретельников, исполняющий обязанности руководителя департамента градостроительства

Антон Глушков, председатель ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»

Сергей Козупица, министр строительства Красноярского края

Алексей Кулеш, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания Красноярского края

Георгий Куприянов, руководитель группы компаний «Коммерческая недвижимость Красноярска»

Алексей Лагутин, генеральный директор АН «Кром»

Виктор Мишуров, директор компании «Этажи»

Ирина Монастырская, директор АН «КИАН»

Константин Попов, генеральный директор АН «Аревера-Недвижимость»

Юлия Соловарова, главный архитектор Красноярска

Антон Шаталов, управляющий партнер компании «Проектдевелопмент»

Александр Шляхин, генеральный директор красноярского информационно-издательской компании «Сибдом»

По итогам обсуждения и голосования был составлен шорт-лист, куда вошли:

Александр Коропачинский, «СМ.СИТИ»

Камо Мурадян, «Сибагропромстрой»

Алексей Петров, «Специализированный застройщик Этажи»

Евгений Пуртов, ПСК «Омега»

Владимир Титов, СК «Спецстрой»

Напоминаем, церемония вручения премии «Человек года» состоится 9 декабря в Гранд-Холл «Сибирь». Именно там станут известны имена победителей в каждой номинации.