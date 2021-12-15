Почти 300 тонн шаров и мишуры ввезли в Сибирь к Новому году
Как уточняет пресс-служба Сибирского таможенного управления, больше всего товаров к празднику ввезли предприниматели Новосибирской области и Красноярского края.
По данным таможни, всего в 2021 году в разные города Сибири легально ввезли 287,5 тонн товаров для новогодних и рождественских праздников на общую сумму $2,4 млн. Это, в основном, мишура, шары и елочные украшения. Пик импорта пришелся на октябрь: традиционно именно в этом месяце предприниматели стараются завезти основной объем товара, в этом году в октябре в Сибирь доставили 170 тонн новогодней радости.
94% физического объема поставок – это китайские товары, 4,5% продукции ввезено из Польши, 1,3% – из Казахстана. Как отмечают в таможне, при абсолютном лидерстве китайских игрушек и мишуры, доля импорта из этой страны снизилась на 24% по сравнению с прошлым годом, а вот импорт казахских товаров праздничного ассортимента в физическом объеме вырос в 2,8 раза, польских – на 6%.
На Красноярский край приходится более 70 тонн заграничной новогодней продукции. Лидер по импорту – Новосибирская область: туда завезли около 170 тонн праздника.
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