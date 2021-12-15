Почти 300 тонн шаров и мишуры ввезли в Сибирь к Новому году

Как уточняет пресс-служба Сибирского таможенного управления, больше всего товаров к празднику ввезли предприниматели Новосибирской области и Красноярского края.

По данным таможни, всего в 2021 году в разные города Сибири легально ввезли 287,5 тонн товаров для новогодних и рождественских праздников на общую сумму $2,4 млн. Это, в основном, мишура, шары и елочные украшения. Пик импорта пришелся на октябрь: традиционно именно в этом месяце предприниматели стараются завезти основной объем товара, в этом году в октябре в Сибирь доставили 170 тонн новогодней радости.

94% физического объема поставок – это китайские товары, 4,5% продукции ввезено из Польши, 1,3% – из Казахстана. Как отмечают в таможне, при абсолютном лидерстве китайских игрушек и мишуры, доля импорта из этой страны снизилась на 24% по сравнению с прошлым годом, а вот импорт казахских товаров праздничного ассортимента в физическом объеме вырос в 2,8 раза, польских – на 6%.

На Красноярский край приходится более 70 тонн заграничной новогодней продукции. Лидер по импорту – Новосибирская область: туда завезли около 170 тонн праздника.

По теме:

Новый год приходит: В Красноярске открылись елочные базары

Как сообщила мэрия Красноярска, в городе будет организована 41 точка продаж, на которых разместятся более 130 торговцев: они будут продавать не только елки и лапник, но и сувениры и елочные игрушки.

Новости ДК Красноярск

Елочка, зажгись! Цены на новогодние деревья в России выросли до 30% В России подорожали и искусственные, и живые елки, сосны и пихты. Сетевики объясняют рост цен на товар увеличением стоимости логистики и закупа. Во сколько обойдется новогодняя елочка-2021? Новости ДК Екатеринбург

«Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках Елочные шары в медицинских масках — настоящий хит красноярской фабрики «Бирюсинка» — сообщает пресс-служба предприятия. Новости ДК Красноярск

Новогодний подарок как искусство Более 20 лет «Сибирская кондитерская компания» одной из первых в стране придумывает и воплощает в жизнь уникальные дизайны новогодних подарков. Новости ДК Красноярск

Новый год приходит: В Красноярске открылись елочные базары

Как сообщила мэрия Красноярска, в городе будет организована 41 точка продаж, на которых разместятся более 130 торговцев: они будут продавать не только елки и лапник, но и сувениры и елочные игрушки.