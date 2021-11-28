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«Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках

«Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках
Иллюстрация: ozon.ru

Елочные шары в медицинских масках — настоящий хит красноярской фабрики «Бирюсинка» — сообщает пресс-служба предприятия.

#НОВОСТИ

В прошлом году фабрика выпустила два вида шаров с изображением девочки и мальчика в масках, коллекцию назвали «Будьте здоровы».

Сейчас жители России продолжают интересоваться в соцсетях покупкой подобных украшений на елку.

В этом году «Бирюсинка» также выпустила ряд новых елочных игрушек — это фигурка доктора, символ года — тигр, а также фруктовая линейка — авокадо, апельсин и гранат.

Справка

«Бирюсинка» началась с артели в семь человек в 1929 году. Много лет здесь изготавливают стеклянные елочные игрушки и расписывают их вручную. Также на фабрике делают мягкие игрушки и карнавальные костюмы.

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Автор: Петр Савельев
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