Новый год приходит: В Красноярске открылись елочные базары
Как сообщила мэрия Красноярска, в городе будет организована 41 точка продаж, на которых разместятся более 130 торговцев: они будут продавать не только елки и лапник, но и сувениры и елочные игрушки.
Первые елочные базары открылись в Советском районе, здесь их больше, чем в других частях города – 14. К 20 декабря все торговые места в разных районах начнут работу в полном объеме, закроются они 31 декабря.
В мэрии отмечают, что предприниматели должны представить в администрации районов документы, подтверждающие законность рубки деревьев.
Читайте также:
-
Елочка, зажгись! Цены на новогодние деревья в России выросли до 30%
В России подорожали и искусственные, и живые елки, сосны и пихты. Сетевики объясняют рост цен на товар увеличением стоимости логистики и закупа. Во сколько обойдется новогодняя елочка-2021?30.11.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Новогодние утренники в красноярских детсадах пройдут в урезанном формате
Глава Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев рассказал об особенностях празднования Нового года в дошкольных учреждениях региона.30.11.2021Новости ДККрасноярск
-
В Красноярском крае ищут новогодних сотрудников
В Красноярском крае, как и по всей России, уже появились предложения по работе в новогодний период. В нашем регионе набирают ародавцов, кассиров, логистов и раскладчиков товара в ночь.18.11.2021Новости ДККрасноярск
-
Елочка, зажгись! Цены на новогодние деревья в России выросли до 30%
В России подорожали и искусственные, и живые елки, сосны и пихты. Сетевики объясняют рост цен на товар увеличением стоимости логистики и закупа. Во сколько обойдется новогодняя елочка-2021?30.11.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Роспотребнадзор: эпидпорог по гриппу в Красноярском крае превышен на 53,7%
Можно не сомневаться: сезонный грипп никуда не делся, болеют и дети, и взрослые. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю уровень заболеваемости составил 98,9 на 10 тысяч населения.30.11.2021Новости ДККрасноярск
-
Новогодние утренники в красноярских детсадах пройдут в урезанном формате
Глава Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев рассказал об особенностях празднования Нового года в дошкольных учреждениях региона.30.11.2021Новости ДККрасноярск
-
В Красноярском крае ищут новогодних сотрудников
В Красноярском крае, как и по всей России, уже появились предложения по работе в новогодний период. В нашем регионе набирают ародавцов, кассиров, логистов и раскладчиков товара в ночь.18.11.2021Новости ДККрасноярск