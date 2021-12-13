Новый год приходит: В Красноярске открылись елочные базары

Как сообщила мэрия Красноярска, в городе будет организована 41 точка продаж, на которых разместятся более 130 торговцев: они будут продавать не только елки и лапник, но и сувениры и елочные игрушки.

Первые елочные базары открылись в Советском районе, здесь их больше, чем в других частях города – 14. К 20 декабря все торговые места в разных районах начнут работу в полном объеме, закроются они 31 декабря.

В мэрии отмечают, что предприниматели должны представить в администрации районов документы, подтверждающие законность рубки деревьев.

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