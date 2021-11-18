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В Красноярском крае ищут новогодних сотрудников

В Красноярском крае ищут новогодних сотрудников
Иллюстрация: pixabay.com

В Красноярском крае, как и по всей России, уже появились предложения по работе в новогодний период. В нашем регионе набирают ародавцов, кассиров, логистов и раскладчиков товара в ночь.

#НОВОСТИ

Уровень зарплаты для таких вакансии стартует от 25 тысяч рублей.

В целом же, за последние 2 месяца в России было размещено около 150 вакансий для сотрудников, которые будут задействованы в работах по подготовке к Новому году и во время новогодних каникул.

Наиболее востребованными оказались сборщики, комплектовщики и фасовщики новогодних подарков, им адресовано 41% вакансий от всего объема данных вакансий.

Также требуются менеджеры по продаже новогодних подарков и специалистов по обработке новогодних заказов (14%), аниматоры и артисты для новогодних шоу и исполнения роли Деда Мороза и Снегурочки (14%), а также продавцы елочных базаров, новогодней пиротехники, продавцы и упаковщики новогодних деревьев.

Кроме того, работодатели уже размещают вакансии для дополнительного персонала, который понадобится для усиления команды перед праздниками, прежде всего, это работники розницы, а именно грузчики, логисты, продавцы и кассиры.

Больше всего предложений размещено в Москве (29% от всего объема «новогодних» вакансий), на втором месте Санкт-Петербург (8%), третье место разделили Новосибирская, Самарская и Ростовская области (по 5%).

Самые большие зарплаты предлагаются тем, кто готов работать вахтовым методом. Например, на сезонной «новогодней» работе могут заработать комплектовщики новогодних подарков, могут заработать до 149 тысяч рублей. Опыт работы при этом не требуется.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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