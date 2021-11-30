Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.11
74,98
84,48
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новогодние утренники в красноярских детсадах пройдут в урезанном формате

Новогодние утренники в красноярских детсадах пройдут в урезанном формате
Иллюстрация: as-belochka.dou.tomsk.ru

Глава Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев рассказал об особенностях празднования Нового года в дошкольных учреждениях региона.

#НОВОСТИ
На сегодня в крае на проведение подобных праздничных мероприятий накладывается два основных ограничения.
 
Во-первых, нельзя собирать на них детей из разных групп — праздновать можно только в рамках одной группы.
 
Во-вторых, роли Дед Мороза и Снегурочки (как и любых других персонажей) могут исполнять только сотрудники детского сада. Иными словами, никаких приглашенных актеров.
 
Родители же смогут попасть на праздник, но только соблюдая профилактические нормы: на входе им должны будут проверить температуру, обеспечить обработку рук антисептиками и возможность сохранять дистанцию, все взрослые должны быть в масках.
 
Резюмируя, Горяев добавил, что решение о проведении новогодних утренников принимает администрация детского сада. Самостоятельно.
 
Читайте также:
Роспотребнадзор: в школьном питании Красноярского края не хватает витаминов и калорий

Проверки ведомства школьных пищеблоков выявили массовые нарушения в составе питания. Виновные оштрафованы более чем на 11 млн рублей.

QR-коды в Красноярском крае в ближайшее время не отменят. По всей видимости

Главный санитарный врач Красноярского края считает, что последние антиковидные ограничения позволили стабилизировать ситуацию. С распространением коронавируса в регионе.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Базирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в ЕвропеБазирующуюся в Черемшанке авиакомпанию запретили в Европе
  • «Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках«Бирюсинка» выпустила серию елочных шаров в масках
  • Красноярские пивовары получили награду международного конкурсаКрасноярские пивовары получили награду международного конкурса
  • Ходи «Квадратом»: креативный кластер создали в Красноярском краеХоди «Квадратом»: креативный кластер создали в Красноярском крае
  • Расследование дела экс-министра Димитрия Маслодудова завершеноРасследование дела экс-министра Димитрия Маслодудова завершено
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.