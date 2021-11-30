Новогодние утренники в красноярских детсадах пройдут в урезанном формате

Глава Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев рассказал об особенностях празднования Нового года в дошкольных учреждениях региона.

На сегодня в крае на проведение подобных праздничных мероприятий накладывается два основных ограничения.

Во-первых, нельзя собирать на них детей из разных групп — праздновать можно только в рамках одной группы.

Во-вторых, роли Дед Мороза и Снегурочки (как и любых других персонажей) могут исполнять только сотрудники детского сада. Иными словами, никаких приглашенных актеров.

Родители же смогут попасть на праздник, но только соблюдая профилактические нормы: на входе им должны будут проверить температуру, обеспечить обработку рук антисептиками и возможность сохранять дистанцию, все взрослые должны быть в масках.

Резюмируя, Горяев добавил, что решение о проведении новогодних утренников принимает администрация детского сада. Самостоятельно.

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Главный санитарный врач Красноярского края считает, что последние антиковидные ограничения позволили стабилизировать ситуацию. С распространением коронавируса в регионе.