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Роспотребнадзор: в школьном питании Красноярского края не хватает витаминов и калорий

Роспотребнадзор: в школьном питании Красноярского края не хватает витаминов и калорий
Иллюстрация: sdelanounas.ru

Проверки ведомства школьных пищеблоков выявили массовые нарушения в составе питания. Виновные оштрафованы более чем на 11 млн рублей.

#НОВОСТИ
Школьное питание в Красноярском крае довольно часто не соответствует нормативам по питательности. Об этом в своей телеграм-канале написал главный санитарный врач региона Дмитрия Горяев.
 
Так, в 34% проб, взятых во время проверок ведомством школьных пищеблоков, выявлена нехватка витамина С, а 18,5% из них не соответствовали требованиям по калорийности и содержанию питательных веществ. Плюс к этому, в 2,8% случаев зафиксированы проблемы с микробиотой.
Также выявлялись нарушения требований к условиям хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, к отбору суточных проб готовой продукции. Фактический рацион питания не всегда соответствовал утвержденному примерному меню, не соблюдались требования к приготовлению блюд, не всем персоналом был пройден медицинский осмотр», — пишет Горяев.
По его словам, за девять месяцев 2021 года в крае проверено 1 395 пищеблоков. По результатам этих проверок 1 005 должностных и юридических лиц привлечено к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 11 млн рублей.
 
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Поводом для обращения в Арбитраж стали два инцидента, произошедшие в «Школе космонавтики» в начале 2021 года, в результате которых пострадало более 40 детей.

Почти 70% школ Красноярского края «погорели» на школьном питании

Учебным заведениям, допускавшим соответствующие нарушения, придется заплатить штрафы на общую сумму в несколько миллионов рублей. Но, в пересчете на каждую школу, выходит немного.

 

Автор: Евгений Волошинский
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