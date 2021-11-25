Роспотребнадзор: в школьном питании Красноярского края не хватает витаминов и калорий

Проверки ведомства школьных пищеблоков выявили массовые нарушения в составе питания. Виновные оштрафованы более чем на 11 млн рублей.

Школьное питание в Красноярском крае довольно часто не соответствует нормативам по питательности. Об этом в своей телеграм-канале написал главный санитарный врач региона Дмитрия Горяев.

Так, в 34% проб, взятых во время проверок ведомством школьных пищеблоков, выявлена нехватка витамина С, а 18,5% из них не соответствовали требованиям по калорийности и содержанию питательных веществ. Плюс к этому, в 2,8% случаев зафиксированы проблемы с микробиотой.

Также выявлялись нарушения требований к условиям хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья, к отбору суточных проб готовой продукции. Фактический рацион питания не всегда соответствовал утвержденному примерному меню, не соблюдались требования к приготовлению блюд, не всем персоналом был пройден медицинский осмотр», — пишет Горяев.

По его словам, за девять месяцев 2021 года в крае проверено 1 395 пищеблоков. По результатам этих проверок 1 005 должностных и юридических лиц привлечено к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 11 млн рублей.

Читайте также: