Красноярский «Центр питания» ответит перед судом за отравление школьников
Поводом для обращения в Арбитраж стали два инцидента, произошедшие в «Школе космонавтики» в начале 2021 года, в результате которых пострадало более 40 детей.
В отношении КГБУ „Центр питания“ составлен акт санитарно-эпидемиологического расследования, согласно которому установлен следующий эпидемиологический диагноз: острый очаг с множественными случаями заболевания с возбудителем в виде стафилококка золотистого», — рассказали в Арбитражном суде.
Учебным заведениям, допускавшим соответствующие нарушения, придется заплатить штрафы на общую сумму в несколько миллионов рублей. Но, в пересчете на каждую школу, выходит немного.
Глава красноярского управления образования покинула мэрию
Татьяне Ситдиковой не хватило порядка месяца, чтобы отработать в администрации Красноярска пять лет. Причина увольнения, как всегда, собственное желание чиновника.
Директор «Центра школьного питания» увольняется в Красноярске
Алексей Храмцов написал заявление на увольнение с должности директора «Центра питания», на котором отработал всего три месяца.