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Красноярский «Центр питания» ответит перед судом за отравление школьников

Красноярский «Центр питания» ответит перед судом за отравление школьников
Иллюстрация: 3653.ru

Поводом для обращения в Арбитраж стали два инцидента, произошедшие в «Школе космонавтики» в начале 2021 года, в результате которых пострадало более 40 детей.

#НОВОСТИ
Прокуратура Железногорска (Красноярский край) подала в суд на краевой «Центр питания». Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.
 
Само заявление в карточке дело еще не опубликовано, но в арбитраже DK.RU пояснили, что претензии к бюджетным поварам возникли после двух случаев отравления учеников «Школы космонавтики», произошедших в феврале и марте 2021 года. По имеющейся информации в первом инциденте пострадал 30 детей, а во втором — 11.
В отношении КГБУ „Центр питания“ составлен акт санитарно-эпидемиологического расследования, согласно которому установлен следующий эпидемиологический диагноз: острый очаг с множественными случаями заболевания с возбудителем в виде стафилококка золотистого», — рассказали в Арбитражном суде.
В отношении «Центра питания» возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и прокуратура требует оштрафовать организацию. Объем претензий в заявлении не указан — его установит суд. По означенной же статье максимальное взыскание, которое может быть наложено, составляет 600 тысяч рублей (для юрлиц).
 
Заявление к производству пока не принято — вопрос решится в начале следующей недели.
 
Напомним, что в феврале 2021 года школьной едой отравились учащиеся и в Красноярске. У них диагностировали иерсиниоз. Источником инфекции стал салат из свежей моркови, поставленный тем же «Центром питания».
 
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Автор: Петр Савельев
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