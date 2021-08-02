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Глава красноярского управления образования покинула мэрию

Глава красноярского управления образования покинула мэрию
Иллюстрация: gornovosti.ru

Татьяне Ситдиковой не хватило порядка месяца, чтобы отработать в администрации Красноярска пять лет. Причина увольнения, как всегда, собственное желание чиновника.

#НОВОСТИ
Руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова ушла в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
 
Официальная версия причины увольнения — собственное желание. Пока испольнять ее обязанности будет Ольга Харламова.
 
Татьяна Ситдикова отвечала за образование в Красноярске с сентября 2016 года. Именно при ней мэрия стала активно покупать услуги частных детских садов, чтобы сократить очередь в муниципальные, а также была реформирована система школьного питания в городе.
 
Напомним, что на прошлой неделе из администрации уволилась руководитель управления социального развития Красноярска Оксана Урбанович, при которой городской «Школьный комбинат питания» был обанкрочен за долги свыше 100 млн рублей.
 
Автор: Петр Савельев
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