«Школьный комбинат питания» Красноярска банкротят через суд
Об угрозе банкротства «Школьного комбината питания» стало известно месяц назад. Власти тогда заявляли, что готовы к такому повороту. И вот дело в суде.
Муниципальное предприятие Красноярска «Школьный комбинат питания» признать себя банкротом. С таким заявлением оно обратилось в краевой Арбитражный суд.
Основанием для этого комбинат считает свою более чем трехмесячную задолженность перед кредиторами на сумму свыше 112 млн рублей.
В течение двух месяцев МП г. „Школьный комбинат питания“ не осуществляет производственную деятельность в связи с фактическим прекращением деятельности по выпуску и продаже продуктов питания, отсутствием оборотных средств, в отношении 556 сотрудников изданы приказы о простое по вине работодателя», — поясняют в суде.
Арбитражный суд Красноярского края решит вопрос о принятии заявления к производству в течение 5 рабочих дней.
Напомним, что еще в начале июня 2020 года власти Красноярска заявили о том, что готовятся запустить на «Школьном комбинате питания» процедуру банкротства, а также собираются изменить саму модель организации питания учащихся школ.