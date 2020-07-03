«Школьный комбинат питания» Красноярска банкротят через суд

Муниципальное предприятие Красноярска «Школьный комбинат питания» признать себя банкротом. С таким заявлением оно обратилось в краевой Арбитражный суд.

Основанием для этого комбинат считает свою более чем трехмесячную задолженность перед кредиторами на сумму свыше 112 млн рублей.

В течение двух месяцев МП г. „Школьный комбинат питания“ не осуществляет производственную деятельность в связи с фактическим прекращением деятельности по выпуску и продаже продуктов питания, отсутствием оборотных средств, в отношении 556 сотрудников изданы приказы о простое по вине работодателя», — поясняют в суде.

Арбитражный суд Красноярского края решит вопрос о принятии заявления к производству в течение 5 рабочих дней.