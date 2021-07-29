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Главного по соцразвитию Красноярска отправили в отставку

Главного по соцразвитию Красноярска отправили в отставку
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Профильным департаментом мэрии Оксана Урбанович руководила немногим менее полутора лет. Причина увольнения — как всегда, собственное желание чиновника.

#НОВОСТИ
Оксана Урбанович покинула пост руководителя департамента социального развития Красноярска. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
 
Официально на этот пост ее назначили в апреле 2020 года, но еще в феврале того же года она стала руководить департаментом в статусе и.о. 
 
Де-юре причина увольнения: собственное желание. С той же мотивировкой мэрию в январе 2020 года покинула предшественница Урбанович на этом посту — Наталья Боброва. Однако уже в августе того же года против нее возбудили уголовное дело за махинации на «Школьном комбинате питания», который при Урбанович обанкротили (в апреле 2021 года) за многомилионные долги.
Автор: Петр Савельев
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