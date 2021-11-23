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QR-коды в Красноярском крае в ближайшее время не отменят. По всей видимости

QR-коды в Красноярском крае в ближайшее время не отменят. По всей видимости
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Главный санитарный врач Красноярского края считает, что последние антиковидные ограничения позволили стабилизировать ситуацию. С распространением коронавируса в регионе.

#НОВОСТИ
Минилокдаун и дополнительные ограничительные меры в Красноярском крае позволили сдержать рост заболеваемости COVID-19, считает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
В настоящее время в Красноярском крае отмечается стабилизация эпидемического процесса заболеваемости COVID-19, однако стабилизация происходит на очень высоких уровнях», — написал он в своем телеграм-канале.
По его данным, сейчас показатель заболеваемости в крае составляет 173,5 человека на 100 тысяч населения и это меньше (на сколько, он не указывает), чем было в начале ноября, когда фиксировались пиковые значения этого показателя.
Для сохранения достигнутых результатов и дальнейшего снижения распространения инфекции необходимо продолжать строго соблюдать все превентивные и ограничительные меры», — резюмировал Горяев.
Напомним, что в конце прошлой недели Сибирская ассоциация гостеприимства, в которую входят и красноярские рестораторы, обратилась к губернатору Красноярского края с просьбой отменить QR-коды в регионе. Примерно с того же времени под постами главы региона в Instagram появилось множество комментариев, в которых люди требуют того же. Официального ответа ни на обращение рестораторв и отельеров, ни на комментарии под постами пока не было.
 
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Автор: Петр Савельев
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