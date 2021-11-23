QR-коды в Красноярском крае в ближайшее время не отменят. По всей видимости

Главный санитарный врач Красноярского края считает, что последние антиковидные ограничения позволили стабилизировать ситуацию. С распространением коронавируса в регионе.

Минилокдаун и дополнительные ограничительные меры в Красноярском крае позволили сдержать рост заболеваемости COVID-19, считает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

В настоящее время в Красноярском крае отмечается стабилизация эпидемического процесса заболеваемости COVID-19, однако стабилизация происходит на очень высоких уровнях», — написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, сейчас показатель заболеваемости в крае составляет 173,5 человека на 100 тысяч населения и это меньше (на сколько, он не указывает), чем было в начале ноября, когда фиксировались пиковые значения этого показателя.

Для сохранения достигнутых результатов и дальнейшего снижения распространения инфекции необходимо продолжать строго соблюдать все превентивные и ограничительные меры», — резюмировал Горяев.

Instagram появилось множество комментариев, в которых люди требуют того же. Официального ответа ни на обращение рестораторв и отельеров, ни на комментарии под постами пока не было. Напомним, что в конце прошлой недели Сибирская ассоциация гостеприимства, в которую входят и красноярские рестораторы, обратилась к губернатору Красноярского края с просьбой отменить QR-коды в регионе. Примерно с того же времени под постами главы региона впоявилось множество комментариев, в которых люди требуют того же. Официального ответа ни на обращение рестораторв и отельеров, ни на комментарии под постами пока не было.

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Количество вакцинированных в Красноярском крае превысило 1 млн

Минздрав Красноярского края опубликовал данные о ходе вакцинации в регионе — первый компонент получили 1 083 953 человек, второй — 1 002 705.

В нацпарке «Столбы» заявили о введении QR-кода. Но не везде

Это распространяемся лишь на крытые помещения парка, в том числе на научно-познавательный комплекс «Нарым». С посетителей будут требовать QR -код, справки о вакцинации или перенесенном коронавирусе.