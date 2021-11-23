QR-коды в Красноярском крае в ближайшее время не отменят. По всей видимости
Главный санитарный врач Красноярского края считает, что последние антиковидные ограничения позволили стабилизировать ситуацию. С распространением коронавируса в регионе.
В настоящее время в Красноярском крае отмечается стабилизация эпидемического процесса заболеваемости COVID-19, однако стабилизация происходит на очень высоких уровнях», — написал он в своем телеграм-канале.
Для сохранения достигнутых результатов и дальнейшего снижения распространения инфекции необходимо продолжать строго соблюдать все превентивные и ограничительные меры», — резюмировал Горяев.
Волна за волной идут закрытия заведений общепита. Из-за снижения посещаемости на этот раз закрылся ресторан азиатской кухни «Lazy dog»
Количество вакцинированных в Красноярском крае превысило 1 млн
Минздрав Красноярского края опубликовал данные о ходе вакцинации в регионе — первый компонент получили 1 083 953 человек, второй — 1 002 705.
В нацпарке «Столбы» заявили о введении QR-кода. Но не везде
Это распространяемся лишь на крытые помещения парка, в том числе на научно-познавательный комплекс «Нарым». С посетителей будут требовать QR -код, справки о вакцинации или перенесенном коронавирусе.