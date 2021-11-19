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«Добивают бизнес»: красноярские рестораторы просят губернатора отменить QR-коды

«Добивают бизнес»: красноярские рестораторы просят губернатора отменить QR-коды
Иллюстрация: Яндекс

Члены Ассоциации гостеприимства Красноярского края обратились к губернатору региона Александру Уссу с просьбой отменить введенные QR-коды в том виде, в котором они существуют сейчас.

#НОВОСТИ

Рестораны и кафе потеряли 50% своей наполняемости, на 50% упала и выручка заведений. При этом, как сообщают рестораторы, при снижении графика гостей никто не сокращает предприятиям аренду, коммунальные платежи, никто не освобождает от выплаты зарплаты и кредитов.

По их словам, ресторанная сфера в регионе поставлена в условия двойной дискриминации, так как помимо QR-кодов действует еще запрет на работу в ночное время и на функционирование танцевальных площадок.

Почему весь удар должна вновь испытывать на себе сфера общественного питания? Предприятия тратят огромные силы и средства на расширение аудитории, прикладывают усилия для привлечения клиентов, а в итоге вынуждены отказывать им в услуге», — недоумевают рестораторы.

Они также возмущены тем, что легальные бары и рестораны «уничтожены как класс ограничениями», а «нелегалы в это время собирают всю выручку».

По словам членов Ассоциации, в нашем регионе рестораны вкладывают в большие силы и средства в борьбу в пандемией. В заведениях поддерживаются все меры безопасности, а сотрудников активно прививают.

Ведение QR-кодов в таком виде, как сейчас, добивает бизнес. Необходимо введение QR-кодов в всех отраслях, иначе то двойные стандарты. Мы просим отменить введение кодов в общественном питании края до достижения показателя 80% вакцинации населения края, а также ликвидировать двойную дискриминацию по запретам работы в ночное время», — пишут рестораторы в обращении губернатору.

QR-коды для заведений общепита введены в Красноярском крае с 15 ноября. Под действие кодов также попали выставки и конгрессы; гостиницы, базы отдыха, пансионаты; фитнес-центры, спортзалы и бассейны; парикмахерские, спа-салоны, салоны красоты и другие организации из этой индустрии; музеи и библиотеки.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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