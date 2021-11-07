Действие QR-кодов в Красноярском крае продлено «на неопределенный срок»
А детям и подросткам без сопровождения родителей или опекунов запрещено посещение ТРЦ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.
Когда ограничения будут сняты, неизвестно: в изменениях в указ конечная дата отсутствует.
До улучшения эпидемиологической обстановки», - уточняется в сообщении пресс-службы.
Таким образом, для посещения ТРЦ по-прежнему необходимо иметь при себе QR-код или справку и паспорт. Кроме того, новая редакция указа предусматривает, что дети и подростки до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей, посещать ТРЦ и заведения общепита (кроме тех, что торгуют на вынос) не смогут.
Напомним, что краевые власти рассматривают вариант с введением кодов также на заведения общепита и индустрии красоты.
Напомним, что вчера правительство Красноярского края также объявило, что не будет продлять ковидные каникулы. Это стало реакцией на рассылаемые в соцсетях, мессенджерах и по e-mail фейковых сообщениях о приостановке деятельности различных организаций на период с 8 по 15 ноября.
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