Работаем! В Красноярске не станут продлевать пандемийные каникулы

Стало известно, что в Красноярском крае предстоящая неделя будет рабочей. Руководство региона не продлило «каникулы».

Напомним, согласно указу президента, правительства регионов самостоятельно принимали решения: продлить «каникулы» или начать работу. Такое решение принималось исходя из эпидобстановки. В Красноярском крае выбрали менее болезненный для экономики вариант.

Однако эпидемиологические ограничения не закончились. В правительстве края пообещали, что список мест, посещение которых возможно только по QR-коду, будет расширен. Подробности появятся в понедельник, после заседания ковидного оперштаба края.