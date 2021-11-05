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Работаем! В Красноярске не станут продлевать пандемийные каникулы

Работаем! В Красноярске не станут продлевать пандемийные каникулы
Иллюстрация: Yandex

Стало известно, что в Красноярском крае предстоящая неделя будет рабочей. Руководство региона не продлило «каникулы».

#НОВОСТИ

Напомним, согласно указу президента, правительства регионов самостоятельно принимали решения: продлить «каникулы» или начать работу. Такое решение принималось исходя из эпидобстановки. В Красноярском крае выбрали менее болезненный для экономики вариант.

Однако эпидемиологические ограничения не закончились. В правительстве края пообещали, что список мест, посещение которых возможно только по QR-коду, будет расширен. Подробности появятся в понедельник, после заседания ковидного оперштаба края.

Автор: Петр Савельев
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