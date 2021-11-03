Рестораны призывают красноярцев вакцинироваться
Рестораторы сети Berrywood family на своей странице в Instagram попросили красноярцев вакцинироваться как можно скорее, чтобы свести к минимуму коронавирусные ограничения и быстрее победить COVID-19.
Рестораторы напомнили, что в крае наблюдается рекордное количество заболевших, с и каждым днем ограничительные меры становятся все жёстче.
Только массовая вакцинация населения поможет свести к минимуму все коронавирусные ограничения как в регионе, так и в стране. Мы призываем всех вакцинироваться как можно скорее, а также вдохновить на этот правильный поступок своих родных и близких. Вместе мы сможем остановить распространение вируса и уже совсем скоро вернуться к нормальной жизни. Начните с себя», — написали в Berrywood family.
Ранее власти Красноярского края ужесточили коронавирусные ограничения. Губернатор подписал указ, разрешающий посещение торговых центров только при наличии QR-кода о пройденной вакцинации.
Власти рассматривают вариант с введением кодов также на заведения общепита и индустрии красоты.
Кроме того, в крае решили не отменять систему QR-кодов после 7 ноября — когда закончится период нерабочих дней.
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