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Красноярский ТРЦ «ПокровSky» продали с дисконтом в 40%

Красноярский ТРЦ «ПокровSky» продали с дисконтом в 40%
Иллюстрация: nzsp.org

Ранее владевшая торговым центром компания сейчас банкротится и в ней введено конкурсное наблюдение. Новым владельцем стал индивидуальный предприниматель.

#НОВОСТИ
Трехэтажный торгово-развлекательный комплекс «ПокровSky» в Красноярске выставили на продажу в марте 2021 года. Примерно за два года до этого в компании «Сибирский инвестор», которая и владела им, ввели конкурсное наблюдение.
 
Торги проводились в форме публичного предложения. На входе за ТРЦ просили 720 млн рублей. Однако лучшее из поступивших предложений оказалось ощутимо меньше — 433 млн, сообщает «Коммерсантъ». Сделал его индивидуальный предприниматель Максим Лагода. Он-то и стал новым владельцем «ПокровSky».
 
В базе сервиса «Зачестныйбизнес» числится три ИП с таким именем и фамилией. Кто из низ купил красноярский ТРЦ, достоверно неизвестно. Однако у одного из предпринимателей в качестве основного вида деятельности указано «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Зарегистрирован он в Москве.
 
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Автор: Петр Савельев
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