В Красноярске построят самую большую поликлинику в крае

Появится она в Центральном районе города и станет филиалом межрайоной поликлиники № 5. На ее строительство будет потрачено почти полтора миллиарда рублей

Самая большая взрослая поликлиника в Красноярском края появится в краевом центре — в микрорайоне «Покровский». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Новый филиал усилит мощность Красноярской межрайонной поликлиники № 5, добавив дополнительные 20 терапевтических участков для жителей мкр. Покровский», — сказал главный врач поликлиники Сергей Резниченко.

В новом учреждении будут работать: отделение лучевой диагностики с томографом, травмпункт, женская консультация, стоматология, отделение амбулаторной хирургии, онкологии и др. Для персонала здесь оборудую столовую и буфет, а также душевые.

Сколько денег понадобится на закупку всего необходимого оборудования, пока неясно — сейчас специалисты формируют его перечень и готовят документы для объявления тендеров. Общая же стоимость строительства новой поликлиники составляет порядка 1,3 млрд рублей.

Ввести ее в эксплуатацию планируют в 2022 году.

Обновлено в 12:15: как пояснили DK.RU в Минздраве, новая поликлиника рассчитана на 900 посещений в смену.