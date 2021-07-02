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В Красноярске построят самую большую поликлинику в крае

В Красноярске построят самую большую поликлинику в крае
Иллюстрация: kraszdrav.ru

Появится она в Центральном районе города и станет филиалом межрайоной поликлиники № 5. На ее строительство будет потрачено почти полтора миллиарда рублей

#НОВОСТИ
Самая большая взрослая поликлиника в Красноярском края появится в краевом центре — в микрорайоне «Покровский». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
Новый филиал усилит мощность Красноярской межрайонной поликлиники № 5, добавив дополнительные 20 терапевтических участков для жителей мкр. Покровский», — сказал главный врач поликлиники Сергей Резниченко.
В новом учреждении будут работать: отделение лучевой диагностики с томографом, травмпункт, женская консультация, стоматология, отделение амбулаторной хирургии, онкологии и др. Для персонала здесь оборудую столовую и буфет, а также душевые.
 
Сколько денег понадобится на закупку всего необходимого оборудования, пока неясно — сейчас специалисты формируют его перечень и готовят документы для объявления тендеров. Общая же стоимость строительства новой поликлиники составляет порядка 1,3 млрд рублей.
 
Ввести ее в эксплуатацию планируют в 2022 году.
 
Обновлено в 12:15: как пояснили DK.RU в Минздраве, новая поликлиника рассчитана на 900 посещений в смену.
Автор: Петр Савельев
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