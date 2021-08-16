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«Планете» разрешили расшириться почти вдвое

«Планете» разрешили расшириться почти вдвое
Иллюстрация: instagram.com/tc_planeta

Красноярская мэрия утвердила новый проект планировки и межевания участка, на котором расположен торгово-развлекательный комплекс. Теперь его можно будет увеличить.

#НОВОСТИ
ТРЦ «Планета» сможет увеличить свои площади. Постановление, которое вносит соответствующие изменения в проект планировки и межевания участка под ним, подписал первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов, сейчас исполняющий обязанности главы города.
 
Площадь проектируемого участка составляет 229 100 кв.м.. Планируется, что все их и займет «Планета», площадь которой сейчас составляет 124 000 «квадратов».
 
«Планете» разрешили расшириться почти вдвое 1
 
Постановление уже вступило в силу. Правда, когда на этом месте начнется стройка, точно неизвестно — ожидается, что работы стартуют уже в этом году.
Автор: Петр Савельев
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