«Планете» разрешили расшириться почти вдвое

Красноярская мэрия утвердила новый проект планировки и межевания участка, на котором расположен торгово-развлекательный комплекс. Теперь его можно будет увеличить.

ТРЦ «Планета» сможет увеличить свои площади. Постановление, которое вносит соответствующие изменения в проект планировки и межевания участка под ним, подписал первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов, сейчас исполняющий обязанности главы города.

Площадь проектируемого участка составляет 229 100 кв.м.. Планируется, что все их и займет «Планета», площадь которой сейчас составляет 124 000 «квадратов».

Постановление уже вступило в силу. Правда, когда на этом месте начнется стройка, точно неизвестно — ожидается, что работы стартуют уже в этом году.