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В Красноярском крае не станут отменять QR-коды с окончанием минилокдауна

В Красноярском крае не станут отменять QR-коды с окончанием минилокдауна
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Есть вероятность, что список организаций, куда можно попасть только по справке о вакцинации, и вовсе расширят, добавив в него рестораны, гостиницы и т.п.

#НОВОСТИ
Власти Красноярского края не станут отменять систему QR-кодов после 7 ноября — когда закончится период нерабочих дней. Об этом сообщил региональный антиковидный оперштаб со ссылкой на краевого вице-премьера Алексея Подкорытова.
 
Системы QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации или то, что человек переболел COVID-19 не более, чем полгода назад, начала действовать в Красноярском крае 30 октября. Она распространяется на посещение ТРЦ, а также культурных и спортивных мероприятий.
 
Однако Подкорытов отметил, что Роспортребнадзор рекомендует расширить этот перечень, добавив к нему кафе и рестораны, объекты индустрии красоты (парикмахерские, салоны красоты, спа- и массажные салоны, фитнес-центры, бассейны, гостиницы, санатории и базы отдыха.
Когда будут введены эти ограничения, пока неизвестно (да и будут ли).
 
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По задумке властей, это должно помочь горожанам сориентироваться, где удобнее и быстрее поставить прививку. Информацию будут распространять через мессенджеры.

«QR-коды сокрушительно ударят по бизнесу, особенно легальному, исправно платящему налоги»

«Проверки будут регулярными и непредсказуемыми. Заведениям-нарушителям грозят штрафы от 500 тыс. до 1 млн руб., а обладателям поддельных QR-кодов — уголовная ответственность».

Темпы вакцинации в Красноярском крае выросли после объявления о QR-кодах

Такой вывод можно сделать из сообщения краевого оперативного штаба о количестве вакцинированных. За неделю после объявленных дополнительных мер оно выросло в два раза.

 

Автор: Петр Савельев
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