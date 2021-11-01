В Красноярском крае не станут отменять QR-коды с окончанием минилокдауна
Есть вероятность, что список организаций, куда можно попасть только по справке о вакцинации, и вовсе расширят, добавив в него рестораны, гостиницы и т.п.
По задумке властей, это должно помочь горожанам сориентироваться, где удобнее и быстрее поставить прививку. Информацию будут распространять через мессенджеры.
«QR-коды сокрушительно ударят по бизнесу, особенно легальному, исправно платящему налоги»
«Проверки будут регулярными и непредсказуемыми. Заведениям-нарушителям грозят штрафы от 500 тыс. до 1 млн руб., а обладателям поддельных QR-кодов — уголовная ответственность».
Темпы вакцинации в Красноярском крае выросли после объявления о QR-кодах
Такой вывод можно сделать из сообщения краевого оперативного штаба о количестве вакцинированных. За неделю после объявленных дополнительных мер оно выросло в два раза.