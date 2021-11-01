В Красноярском крае не станут отменять QR-коды с окончанием минилокдауна

Есть вероятность, что список организаций, куда можно попасть только по справке о вакцинации, и вовсе расширят, добавив в него рестораны, гостиницы и т.п.

Власти Красноярского края не станут отменять систему QR-кодов после 7 ноября — когда закончится период нерабочих дней. Об этом сообщил региональный антиковидный оперштаб со ссылкой на краевого вице-премьера Алексея Подкорытова.

Системы QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации или то, что человек переболел COVID-19 не более, чем полгода назад, начала действовать в Красноярском крае 30 октября. Она распространяется на посещение ТРЦ, а также культурных и спортивных мероприятий.

Однако Подкорытов отметил, что Роспортребнадзор рекомендует расширить этот перечень, добавив к нему кафе и рестораны, объекты индустрии красоты (парикмахерские, салоны красоты, спа- и массажные салоны, фитнес-центры, бассейны, гостиницы, санатории и базы отдыха.

Когда будут введены эти ограничения, пока неизвестно (да и будут ли).

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