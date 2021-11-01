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В Красноярске начали публиковать данные об очередях на вакцинацию

В Красноярске начали публиковать данные об очередях на вакцинацию
Иллюстрация: Сергей Зыблев/Facebook

По задумке властей, это должно помочь горожанам сориентироваться, где удобнее и быстрее поставить прививку. Информацию будут распространять через мессенджеры.

#НОВОСТИ
Антиковидный оперштаб Красноярского края начал собирать информацию об очередях во внебольничные пункты вакцинации. Об этом в своем Facebook сообщил глава пресс-службы регионального правительства Сергей Зыблев.
 
По его словам, власти договорились со всеми такими точками (всего 12), что они трижды в день (в 12.00, 15.00 и 18.00) будут отправлять информацию о количестве человек, ожидающих прививку. Публиковать эти данные будут в официальных каналах оперштаба в WhatsApp и Telegram.
Желающие вакцинировался смогут видеть где сейчас самый короткий лист ожидания. И вообще, более осознанно подходить к вопросу вакцинации — планировать и не тратить напрасно время и нервы», — написал Зыблев.
Судя по уже опубликованной информации, наибольшей популярностью у красноярцев пользуется пункт вакцинации в гипермаркете «Леруа Мерлен» на 9 Мая, 77 — на 18.00 31 октября через него прошло 223 человека, что почти вдвое больше, чем в соседней «Планете».
 
Всего же в крае, по последним данным, полную процедуру вакцинации прошло 920 тысяч человек.
Автор: Петр Савельев
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