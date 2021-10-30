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Для более плотного обмена вирусами в красноярских ТРЦ создали очереди на входе

Для более плотного обмена вирусами в красноярских ТРЦ создали очереди на входе
Иллюстрация: static.mk.ru

С 30 октября в красноярских ТЦ стартовала система пропуска по QR-кодам. В результате на оставшихся открытыми входах скопились очереди.

#НОВОСТИ

В ТРЦ «Планета» несколько входов закрыли и пройти можно только через центральный вход рядом с «Океем» и «Burger King». На входе стоят охранники, сканирующие QR-коды, также они изучают бумажные справки о вакцинации. Тем не менее, QR-кодов для прохода недостаточно — охрана требует предъявлять российские паспорта для подтверждения личности.

Теперь через пункты вакцинации в «Планете» и «Леруа Мерлен» попасть в основные помещения невозможно, там поставлены кордоны с ограждением.

В «ТК на Свободном» и «Ленте» — также очереди на входе. Паспортные данные сверяют с QR-кодами.

Тем не менее, по наблюдениям очевидцев, посетителей в ТРЦ не уменьшилось.

Напомним, Роспотребнадзор края готовит новый пакет предложений по ужесточению коронавирусных мер и возможно QR-коды появятся в ресторанах и кафе.

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Автор: Петр Савельев
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