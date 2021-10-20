Узнать за 24 часа: тест на COVID-19 в Красноярском крае теперь делают в течение суток

По новому постановлению главного санитарного врача страны результат ПЦР и других тестов на COVID-19 должен быть готов не позднее чем через 24 часа. Раньше это время составляло 48 часов.

Отсчет времени начинается сразу после того, как биологический материал поступил в лабораторию.

Однако в нашем крае много отдаленных территорий, где нет лабораторий, поэтому биоматериал приходится доставлять на машине или даже на вертолёте.

Всего в крае работает 17 лабораторий, которые делают тесты на коронавирус.

С учётом специфики нашего региона — огромных расстояний между ними — необходимо определенное время, чтобы доставить материал из пункта забора (прежде всего отдаленных поселений) до самой лаборатории (как правило, в Красноярске или в районном центре)», — рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по краю — главный государственный санитарный врач по краю Дмитрий Горяев.

С начала пандемии в нашем крае провели почти 4 млн исследований на коронавирус. По количеству исследований на коронавирус Красноярский край занимает 11-е место в стране.

Напомним, с 1 ноября в Красноярске готовятся ввести QR-коды на посещение развлекательных и спортивных мероприятиях. В первую очередь их планируют внедрить в театрах и кинотеатрах.

В Сибири QR-коды уже вводятся в Новосибирской области. Всего по стране уже 30 регионов, в которых действуют QR-коды. При этом в ряде субъектов федерации ограничения касаются не только театров и стадионов, но и фитнес-клубов, салонов красоты, баз отдыха, заведений общепита, насчитывающих более 50 посадочных мест,

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