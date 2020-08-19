Красноярцы по возвращению из-за границы обязаны сдать тест на коронавирус

Сейчас для вылетающих за рубеж действуют следующие правила. Перед вылетом необходимо заполнить специальную форму на портале госуслуг. Сделать это нужно не позднее момента регистрации на рейс. На борту самолета также попросят заполнить еще одну анкету.

Вернувшись в Россию жители края обязаны сдать тест на COVID-19 методом ПЦР, получив результаты обследований, их нужно разместить на сайте госуслуг. В противном случае при отказе от сдачи теста грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Есть ряд требований и для иностранных граждан, прилетающих в Россию. Пассажиры самолета должны иметь справку на английском либо русском языке об отрицательном результате анализа на коронавирусную инфекцию. Исследование нужно пройти не более чем за три дня до вылета. Предоставлять справку нужно даже, если пассажир останавливается в РФ для транзитного проезда. Иностранцы, приезжающие в Россию на работу, должны по-прежнему соблюдать изоляцию в течение 14 дней.