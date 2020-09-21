В аэропорту Красноярска открывается полномасштабная ковид-лаборатория

Сдать экспресс-тест на антитела к коронавирусу можно было еще с середины августа, процедура была доступна не только для пассажиров, но и для встречающих и провожающих круглосуточно. Процедура занимала около получаса, для теста было достаточно сдать кровь из пальца.

Сейчас в связи с новыми требованиями к прилетающим в аэропорту откроется лаборатория, где можно будет пройти тестирование методом ПЦР, пояснили DK.ru в пресс-службе.

Кабинет разместился в зале выдачи багажа, стоимость анализа – три тысячи рублей (отметим, что стоимость анализа в медицинских центрах Красноярска колеблется от 2700 до 3200 тысяч). Результат обещают прислать не позднее трех календарных дней с даты взятия мазка на электронную почту. Сама процедура занимает 15 минут.

Напомним, что в конце июля в красноярском аэропорту заработал дезинфицирующий коридор — кабинка, в которой на человека распыляют аэрозоль на основе фитоконцентратов, уничтожающий до 99 % всех вирусов и бактерий с поверхностей.