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В аэропорту Красноярска открывается полномасштабная ковид-лаборатория

В аэропорту Красноярска открывается полномасштабная ковид-лаборатория
Автор фото: fernando zhiminaicela. Иллюстрация: pixabay.com

В связи с открытием границ и изменением требований по прохождению тестирования на коронавирус для пассажиров, прилетающих из-за рубежа, в аэропорту оборудовали полноценную лабораторию.

#НОВОСТИ

Сдать экспресс-тест на антитела к коронавирусу можно было еще с середины августа, процедура была доступна не только для пассажиров, но и для встречающих и провожающих круглосуточно. Процедура занимала около получаса, для теста было достаточно сдать кровь из пальца.

Сейчас в связи с новыми требованиями к прилетающим в аэропорту откроется лаборатория, где можно будет пройти тестирование методом ПЦР, пояснили DK.ru в пресс-службе.

Кабинет разместился в зале выдачи багажа, стоимость анализа – три тысячи рублей (отметим, что стоимость анализа в медицинских центрах Красноярска колеблется от 2700 до 3200 тысяч). Результат обещают прислать не позднее трех календарных дней с даты взятия мазка на электронную почту. Сама процедура занимает 15 минут.

Напомним, что в конце июля в красноярском аэропорту заработал дезинфицирующий коридор — кабинка, в которой на человека распыляют аэрозоль на основе фитоконцентратов, уничтожающий до 99 % всех вирусов и бактерий с поверхностей.

 

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