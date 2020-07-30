В красноярском аэропорту заработал дезинфицирующий коридор

Универсальный дезинфицирующий коридор — это, по сути, кабинка, в которой на человека распыляют аэрозоль на основе фитоконцентратов, уничтожающий до 99 % всех вирусов и бактерий с поверхностей.

Установлена она сразу после входа в здание аэровокзала. Обработка одежды и багажа человека проходит за 10-20 секунд. Пропускная способность — до 360 человек в час. При этом, как поясняют в пресс-службе правительства края, процедура дезинфекции будет добровольной.

Аэропорт в Красноярске стал первым в России аэропортом, где был установлен дезинфицирующий коридор. Это разработка российской компании «Битускан» совместно с красноярским производителем технологического оборудования «Фабрика Хартман». Стоимость этого аппарата составляет примерно 550 тысяч рублей.

Как рассказали DK.RU в аэропорту Красноярск, пока коридор работает в тестовом режиме.

По итогу испытаний — примерно через месяц — и будет приниматься решение о его приобретении», — говорят авиаторы.

Пока в аэропорту установлен один аппарат, однако в скором времени появятся еще несколько.