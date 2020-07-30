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В красноярском аэропорту заработал дезинфицирующий коридор

В красноярском аэропорту заработал дезинфицирующий коридор
Иллюстрация: krskstate.ru

Установка для обеззараживания одежды, обуви, кожного покрова и багажа пассажиров появилась в аэропорту Красноярск. Останется ли она там навсегда, неизвестно — сейчас ее тестируют.

#НОВОСТИ
Универсальный дезинфицирующий коридор — это, по сути, кабинка, в которой на человека распыляют аэрозоль на основе фитоконцентратов, уничтожающий до 99 % всех вирусов и бактерий с поверхностей.
 
Установлена она сразу после входа в здание аэровокзала. Обработка одежды и багажа человека проходит за 10-20 секунд. Пропускная способность — до 360 человек в час. При этом, как поясняют в пресс-службе правительства края, процедура дезинфекции будет добровольной.
В красноярском аэропорту заработал дезинфицирующий коридор 1
Аэропорт в Красноярске стал первым в России аэропортом, где был установлен дезинфицирующий коридор. Это разработка российской компании «Битускан» совместно с красноярским производителем технологического оборудования «Фабрика Хартман». Стоимость этого аппарата составляет примерно 550 тысяч рублей.
 
Как рассказали DK.RU в аэропорту Красноярск, пока коридор работает в тестовом режиме.
По итогу испытаний — примерно через месяц — и будет приниматься решение о его приобретении», — говорят авиаторы.
Пока в аэропорту установлен один аппарат, однако в скором времени появятся еще несколько.
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