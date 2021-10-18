Красноярским ресторанам снова ужесточили режим

С 19 октября в Красноярском крае вводятся новые ограничения для предприятий общественного питания и общественных пространств. Ранее правительство края сообщило о введении QR-кодов.

Итак, с завтрашнего дня вновь сокращаются часы работы ресторанов и кафе – с 7.00 до 23.00, кроме служб доставки, организаций, торгующих навынос, а также производственных столовых и точек общепита в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах. В ресторанах, кафе и барах запрещается работа танцплощадок, в ТРЦ будут жестче контролировать ношение масок.

При этом до 14 ноября заполняемость зрительных залов в театрах и кинотеатрах должна быть не более 50%, а с 15 ноября разрешат пускать зрителей на 70% кресел. Возможно, ожидается, что к середине ноября пик заболеваемости будет пройден.

Напомним, с 1 ноября в регионе вводятся QR-коды на посещение публичных мероприятий. Кроме того, главный санитарный врач Красноярского края напомнил, что работодатели, не выполнившие требования распоряжения о вакцинации 80% сотрудников, могут быть оштрафованы.