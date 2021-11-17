Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 17.11
72,55
82,52
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В нацпарке «Столбы» заявили о введении QR-кода. Но не везде

В нацпарке «Столбы» заявили о введении QR-кода. Но не везде
Иллюстрация: pixabay.com

Это распространяемся лишь на крытые помещения парка, в том числе на научно-познавательный комплекс «Нарым». С посетителей будут требовать QR -код, справки о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

#НОВОСТИ
Их придется предъявлять при входе в сервис-центры и визит-центры на Центральном и Восточном входе в парк. 
На саму территорию нацпарка вход осуществляется без QR-кодов» -, рассказали DK.RU в нацпарке. 
Ранее власти Красноярского края расширили перечень мест, где жителям региона необходимо предъявлять QR-код.
 
Так, теперь без кода красноярцы не смогут посещать кафе, рестораны, музеи и библиотеки, салоны красоты, фитнес-центы и спортзалы, торгово-развлекательные центры, а также гостиницы, базы отдыха и пансионаты.
 
Когда ограничения будут сняты, пока неизвестно. Пока в персс-службе правительства края ждут улучшения эпидемиологической ситуации. 
 
Тем временем в Госдуме уже рассматривают сразу два законопроекта, узаконивающие требование QR-кодов.
Они определят порядок введения в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелетах на самолетах.
 
 
Читайте также:
 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправкиКрасноярская АЗС судится со строителями из-за дома у заправки
  • Расширенные QR-коды вступили в силу в Красноярском краеРасширенные QR-коды вступили в силу в Красноярском крае
  • Замначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержанЗамначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержан
  • Российских олимпийцев планируют возить в Пекин через КрасноярскРоссийских олимпийцев планируют возить в Пекин через Красноярск
  • Эксперты номинации «Застройщик года» выбрали шорт лист и поменяли правилаЭксперты номинации «Застройщик года» выбрали шорт лист и поменяли правила
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.