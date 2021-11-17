В нацпарке «Столбы» заявили о введении QR-кода. Но не везде
Это распространяемся лишь на крытые помещения парка, в том числе на научно-познавательный комплекс «Нарым». С посетителей будут требовать QR -код, справки о вакцинации или перенесенном коронавирусе.
На саму территорию нацпарка вход осуществляется без QR-кодов» -, рассказали DK.RU в нацпарке.
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Кто заплатит за QR-код? Титов призвал региональные власти относиться к бизнесу адекватно
«Толпа пассажиров в транспорте неконтролируемо распространяет вирус. Ограничение работы фитнес-центров вряд ли внесет вклад в борьбу с пандемией». Бизнес-омбудсмен обратился к главам регионов.
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Песков: «Мы о таких планах не слышали». Сроки QR-кодов сократились из-за технического сбоя
Сегодня утром россияне заметили, что сроки действия их QR-кодов уменьшились вдвое, у многих они стали недействительны. Вскоре сайт госуслуг и вовсе перестал работать. Власти призвали не волноваться.
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В Красноярске могут ввести QR-коды для общепита и индустрии красоты
Губернатор Александр Усс не исключил возможность введения системы QR-кодов для предприятий общепита и индустрии красоты. Решение связано с ростом заболеваемости COVID-19 в нашем регионе.
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«QR-коды сокрушительно ударят по бизнесу, особенно легальному, исправно платящему налоги»
«Проверки будут регулярными и непредсказуемыми. Заведениям-нарушителям грозят штрафы от 500 тыс. до 1 млн руб., а обладателям поддельных QR-кодов — уголовная ответственность».
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«Прививаться и приходить»: директор театра Пушкина рассказал, как будут проверять QR-коды
Директор Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина Петр Аникин рассказал, как в учреждении культуры будут проверять QR-коды у зрителей. По его мнению, неудобств это не вызовет.
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Театры Красноярска предупредили о входе по QR-кодам. Горожане готовятся сдавать билеты
Красноярские театры на страницах в социальных сетях предупредили горожан о том, что вход в заведения с 1 ноября возможно только при наличии OR-кода. И навлекли на себя гнев красноярцев.
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Красноярский край обновил рекорд по заболеваемости коронавирусом
Четыре региона Сибири достигли максимальных показателей заболеваемости за сутки с начала пандемии, отмечает «КоммерсантЪ». Это Омская, Новосибирская области, Алтайский и Красноярский края.