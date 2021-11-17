В нацпарке «Столбы» заявили о введении QR-кода. Но не везде

Это распространяемся лишь на крытые помещения парка, в том числе на научно-познавательный комплекс «Нарым». С посетителей будут требовать QR -код, справки о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Их придется предъявлять при входе в сервис-центры и визит-центры на Центральном и Восточном входе в парк.

На саму территорию нацпарка вход осуществляется без QR-кодов» -, рассказали DK.RU в нацпарке.

Ранее власти Красноярского края расширили перечень мест, где жителям региона необходимо предъявлять QR-код.

Так, теперь без кода красноярцы не смогут посещать кафе, рестораны, музеи и библиотеки, салоны красоты, фитнес-центы и спортзалы, торгово-развлекательные центры, а также гостиницы, базы отдыха и пансионаты.

Когда ограничения будут сняты, пока неизвестно. Пока в персс-службе правительства края ждут улучшения эпидемиологической ситуации.

Тем временем в Госдуме уже рассматривают сразу два законопроекта, узаконивающие требование QR-кодов.

Они определят порядок введения в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелетах на самолетах.

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