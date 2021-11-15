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Расширенные QR-коды вступили в силу в Красноярском крае

Расширенные QR-коды вступили в силу в Красноярском крае
Иллюстрация: ntv.ru

Соответствующие изменения в указ губернатора региона внесли на прошлой неделе. Раньше это ограничение работало лишь на некоторых объектах, но теперь их перечень стал больше.

#НОВОСТИ
С 15 ноября 2021 года в Красноярском крае начала действовать новая версия антиковидного указа губернатора. Этот документ распространяет ограничение доступа на ряд предприятий, которые раньше в этот список не попадали — теперь посещать их можно только по QR-коду (или сертификату о прививке) или справке о перенесенном заболевании.
 
В частности, с сегодняшнего дня только по этим документам (при наличии паспорта) станут доступны:
  • рестораны, кафе и прочий общепит;
  • выставки и конгрессы;
  • гостиницы, базы отдыха, пансионаты;
  • фитнес-центры, спортзалы и бассейны;
  • парикмахерские, спа-салоны, салоны красоты и другие организации из этой индустрии;
  • музеи и библиотеки.
Ранее подобное ограничение распространялось только на торгово-развлекательные центры, театры и кинотеатры края.
 
Добавим также, что с сегодняшнего дня невакцинированные люди старше 60 лет должны находиться на самоизоляции.
 
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А детям и подросткам без сопровождения родителей или опекунов запрещено посещение ТРЦ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

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По задумке властей, это должно помочь горожанам сориентироваться, где удобнее и быстрее поставить прививку. Информацию будут распространять через мессенджеры.

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Сразу два законопроекта, узаконивающие требование QR-кодов, будут рассмотрены в Госдуме в ближайшее время. Самолеты, поезда, торговые и фитнес-центры будут COVID-free минимум до лета 2022 г.

Автор: Петр Савельев
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