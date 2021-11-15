Расширенные QR-коды вступили в силу в Красноярском крае

Соответствующие изменения в указ губернатора региона внесли на прошлой неделе. Раньше это ограничение работало лишь на некоторых объектах, но теперь их перечень стал больше.

С 15 ноября 2021 года в Красноярском крае начала действовать новая версия антиковидного указа губернатора. Этот документ распространяет ограничение доступа на ряд предприятий, которые раньше в этот список не попадали — теперь посещать их можно только по QR-коду (или сертификату о прививке) или справке о перенесенном заболевании.

В частности, с сегодняшнего дня только по этим документам (при наличии паспорта) станут доступны:

рестораны, кафе и прочий общепит;

выставки и конгрессы;

гостиницы, базы отдыха, пансионаты;

фитнес-центры, спортзалы и бассейны;

парикмахерские, спа-салоны, салоны красоты и другие организации из этой индустрии;

музеи и библиотеки.

Ранее подобное ограничение распространялось только на торгово-развлекательные центры, театры и кинотеатры края.

Добавим также, что с сегодняшнего дня невакцинированные люди старше 60 лет должны находиться на самоизоляции.

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По задумке властей, это должно помочь горожанам сориентироваться, где удобнее и быстрее поставить прививку. Информацию будут распространять через мессенджеры.

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Сразу два законопроекта, узаконивающие требование QR-кодов, будут рассмотрены в Госдуме в ближайшее время. Самолеты, поезда, торговые и фитнес-центры будут COVID-free минимум до лета 2022 г.