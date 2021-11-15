Расширенные QR-коды вступили в силу в Красноярском крае
Соответствующие изменения в указ губернатора региона внесли на прошлой неделе. Раньше это ограничение работало лишь на некоторых объектах, но теперь их перечень стал больше.
- рестораны, кафе и прочий общепит;
- выставки и конгрессы;
- гостиницы, базы отдыха, пансионаты;
- фитнес-центры, спортзалы и бассейны;
- парикмахерские, спа-салоны, салоны красоты и другие организации из этой индустрии;
- музеи и библиотеки.
А детям и подросткам без сопровождения родителей или опекунов запрещено посещение ТРЦ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.
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По задумке властей, это должно помочь горожанам сориентироваться, где удобнее и быстрее поставить прививку. Информацию будут распространять через мессенджеры.
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Сразу два законопроекта, узаконивающие требование QR-кодов, будут рассмотрены в Госдуме в ближайшее время. Самолеты, поезда, торговые и фитнес-центры будут COVID-free минимум до лета 2022 г.